Un nou aparat Röntgen pentru spitalul din Fălești. Soluția găsită de Guvern la solicitarea conducerii instituției medicale

20:30

Premierul Pavel Filip a cerut astăzi Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să redistribuie locurile bugetare nesuplinite până acum către specialitățile IT. Și asta pentru că în acest sector cererea este mare. În urma rezultatelor primei etape de admitere la Universitatea Tehnică din Moldova sunt 3 candidați pentru un loc la buget, adică au fost înregistrate 677 de cereri pentru cele 245 de locuri oferite cu finanțare din partea statului. „Îmi pare bine că tinerii aleg să-și facă studiile la inginerie, în acest domeniu care de fapt este un domeniu al viitorului și nu înseamnă altceva decât că acești tineri prin meseria pe care o îmbrățișează sunt creativi și inventivi - exact de asemenea oameni are nevoie Republica Moldova”, a precizat premierul. În context, Pavel Filip a solicitat responsabililor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să inițieze toate procedurile necesare pentru redistribuirea locurilor la buget nesuplinite de la alte specialități, către cele din domeniul TIC, astfel, încât mai mulți tineri să aibă ocazia să facă studiile în acest domeniu cu finanțare din partea statului. Prim-ministrul a mai specificat că este necesară pregătirea tinerilor pentru piața muncii în domeniile care sunt solicitate în prezent. Pentru susținerea sectorului informațional, a fost lansat primul parc IT virtual, care găzduiește în prezent circa 250 de rezidenți, mai mult de jumătate din totalul întreprinderilor cu profil IT din țara noastră (400 companii).