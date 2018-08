Doi primari din nordul țării vor fi judecați pentru neglijență în serviciu

05:40

Sâmbătă dimineață, la ora 7:40, pe traseul M3 "Ucraina", în regiunea Kaluga, Federația Rusă, a avut loc un accident rutier cu implicarea a 3 unități de transport. În urma acestuia, 6 cetățeni ai Republicii Moldova au decedat, iar alte 8 persoane cu vârstele între 19 – 47 de ani au suferit diverse traumatisme.