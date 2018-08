Persoanele cu venituri mai mici de 3 000 de lei /lună vor putea cere de la Primăria Chișinău compensații pentru servicii comunale în sezonul rece

13:10

Nimeni nu ştie exact ce ne aşteaptă în viitor, dar progresele tehnologice promit din ce în ce mai mult. Numeroase predicţii sugerează faptul că anul 2020 va fi unul extraordinar din punct de vedere tehnologic și științific, scrie Yoda.ro. Mike Liebhold, care lucrează la The Institute for the Future, institut care colaborează cu inovatori globali, […] Articolul 6 lucruri care vor fi posibile în 2020, dar astăzi par incredibile apare prima dată în Cotidianul.MD.