Steven Seagal însărcinat de Moscova cu îmbunătățirea relațiilor ruso-americane

07:50

Au vrut să discute faţă în faţă cu autorităţile rezolvarea acestei situaţii. Aproape în fiecare zi, urșii intră in curțile oamenilor, în căutare de hrană, transmite medianews.md cu referire la Digi24. După ce a reușit să pătrundă în interiorul Centrului de Plasament, ursul a rupt ușa, a luat mâncarea din congelator, după care a revenit în mijlocul curții. Aici a petrecut mai bine de 20 de minute până să fie alungat de jandarmi. Koloszvari Tibor, consilier Județean: Eram înăuntru cu familia mea, căci aici am domiciliul, ce era să fac? Am auzit ursul în fața ușii, unei uși interioare și eu stăteam înăuntru cu un ziar îndoit, cu bricheta să îmi apăr familia. În cele din urmă, oamenii au reușit să pună pe fugă animalul sălbatic. Se plâng însă că astfel de întâmplări au loc tot mai des. Koloszvari Tibor, consilier Județean: Deci în fiecare seară aici vine, acolo avem grădinița, în curtea grădiniței, întâlnim foarte des ursul. -M-am apucat acum să construiesc un gard de sârmă ghimpată, ca în lagăr, nu se mai poate. Dan Iamandi, IJJ Harghita: Deocamdată jandarmeria nu dispune de acest armament. Și doar în două spețe, în două condiții pentru îndepărtarea animalelor care atacă oamenii sau le pun în pericol bunurile și, dacă animalele sunt prinse de exemplu în capcane, în lațuri și așa mai departe, pentru salvarea acestora. Autorităţile promit soluţii rapide. Borbely Csaba, preşedinte CJ Haghita: Se va întocmi dosar de extragere sau de relocare și luni se va depune la minister ca să se ia o decizie, dar decizia trebuie să fie promptă și grabnică. În ultima lună, doi bărbaţi din Băile Tuşnad au fost atacaţi de urşi şi au ajuns la spital. Citește și: Accident la Ștefan Vodă cu implicarea unui BMW: Două persoane au ars de vii Moldovean căutat pentru săvârșirea unui omor în Rusia, reținut 8 persoane au decedat, printre care 6 moldoveni, într-un accident în Rusia (live) Briefing de presă organizat de Banca Națională a Moldovei cu tema „Raportul asupra inflației” Speranța moare ultima: Primele troleibuze cu aer condiționat vor fi puse în circulație la sfârșitul lui august