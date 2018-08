Strada N. Testemițanu din Capitală va fi închisă parțial până la final de august. Va fi afectată zona din apropierea Spitalului Republican

12:20

Sute de mașini au stat ore în șir la coadă pe parcursul nopții dintre duminică și luni la punctele de trecere vamală Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokozace. Un martor ocular a comunicat pentru AGORA că a avut nevoie de șase ore pentru a trece prin punctul vamal Tudora-Starokozace. „La 11 seara am ajuns la Starokazace și la 5 dimineața am ieșit de la Tudora. 50 de mașini erau în fața mea, plus în vama vreo 20, iar în urma mea peste 50. Și la Palanca tot peste 100 erau. Motivul: nu lucrează...