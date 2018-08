Vând în stradă pentru a supraviețui // REPORTAJ

12:10

Horoscopul zilei de 6 august ne îndeamnă să acordaăm mai multă atenție celor dragi și activităților casnice. Pentru o zodie, va fi o zi grea, marcată de conflicte iscate in sanul familiei. BERBEC In prima parte a zilei este posibil sa fiti nevoit sa faceti o scurta calatorie neplanificata. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus. Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate din cauza unor neintelegeri. Fiți calm in discutiile cu persoana iubit...