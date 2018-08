Ce înseamnă când visezi copil mic. 9 mesaje la care trebuie să fii atent!

Ce inseamna cand visezi copil mic. Copilul mic aparut in vis poate avea diverse semnificatii. Poate insemna puritate, inocenta si tot felul de alte lucruri dragute. Insa poate semnala si anxietate, teama si regresie emotionala. Insa cum stii cand inseamna una sau cealalta? Iata mai jos interpretarile. Ce inseamna cand visezi copil mic: Sa vezi un copil Vederea unui copil in vis semnifica inocenta, caldura si noi inceputuri. Acest copil iti reaminteste de toate lucrurile bune, pure ce se gasesc in interiorul tau. Poate ca este timpul sa intri in legatura cu aceasta parte a ta, cea care crede ca ar fi excelent daca unicornii ar exista. Ce inseamna cand visezi copil mic: Un copilas care plange Inseamna ca o partea a ta nu primeste suficienta atentie si are nevoie de mangaiere. Poate semnifica si faptul ca sinele tau interior plange dupa obiectivele nerealizate si incearca sa-ti atraga atentia asupra lor. Daca bebelusul plange pentru ca este neglijat si nu ii acorda nimeni atentie, ar putea fi in legatura cu partea psihica care are impresia ca nu ti-ai atins adevaratul potential. Si daca vrei sa ai copii in viitor, ar putea experimentata teama ca nu vei putea sa-i iubesti corespunzator sau sa ai grija de ei asa cum trebuie. Ce inseamna cand visezi copil mic: Un bebelus care danseaza Un copilas mic care danseaza sau chiar se plimba de colo pana colo arata ca te simti bine in legatura cu oportunitatile viitoare. Acel bebelus fericit invata foarte multe si il asteapta si multe lucruri bune in viitor, ca si tine de altfel. Iar daca este chiar copilul tau, inseamna ca ai sperante mari pentru copiii tai – au un inceput bun si promit sa se dezvolte si mai bine. Ce inseamna cand visezi copil mic: Sa tii in brate un bebelus In cazul in care tii in brate un copil in vis inseamna ca tanjesti dupa o perioada a vietii tale cand oamenii depindeau de tine si tu te simteai dorit. Cauta in restul visului indicii despre perioada respectiva, poate ca aveai grija de copiii tau sau de un alt membru al familiei sau poate doar era timpul in care aveai o multime de responsabilitati la birou. Care era responsabilitatea care te facea sa te simti bine si cum poti folosi calitatea respectiva in viata de zi cu zi? Ce inseamna cand visezi copil mic: Sa aduci pe lume un copil Un vis despre nasterea unui copil inseamna ca incepi o noua faza a vietii tale sau mai poate semnifica iun nou inceput, job, mutarea intr-un alt oras etc. In cazul in care esti femeie si esti insarcinata un astfel de vis arata de fapt anxietatea cauzata de faptul ca vei naste in curand. Visul ca te afli intr-o masina in drum spre maternitate semnifica problemele tale de dependenta. Ce inseamna cand visezi copil mic: Gasirea unui copil In vis ai gasit un copil – inseamna ca faci pace cu ideea acceptarii potentialului si a talentelor ascunse – lucruri care trebuie sa ai grija, asa cum ai face cu acest copil micut. Ce inseamna cand visezi copil mic: Ai uitat un copil In timp ce faci una sau alta, in vis, realizezi brusc ca ai uitat ceva. Oare nu ai incuiat usa cand ai plecat din casa? Ai uitat sa platesti facturile? O, nu, ai uitat bebelusul. Ce inseamna asta? Ca redescoperi un aspect al tau de care uitasei. Poate ca este timpul sa incepi sa canti din nou la chitara sau sa te implici din nou in politica? Acest vis mai poate dezvalui ca incerci sa-ti ascunzi slabiciunile si vulnerabilitatile. Ce inseamna cand visezi copil mic: Sa intalnesti un copil demonic Este vorba despre copilul cu ochi rosii care isi invarte la nesfarsit capul. Ce inseamna aparitia lui in visul tau? Ei bine ar putea dezvalui faptul ca esti ingrijorat de noul proicet in care te-ai implicat, iti este teama ca s-ar putea sa fie prea mult pentru tine si ca nu-l vei putea duce cu bine pana la capat. Ce inseamna cand visezi copil mic: Sa fii copil Daca visezi ca esti copil inseamna ca doresti sa fii ingrijit, sau poate ca tu sau altcineva se comporta imatur. Sau poate ca ai nevoie sa tragi un pui de somn chiar acum. Cine nu are nevoie? sursa: sfatulparintilor.ro.

