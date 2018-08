În Guatemala Vulcanul Fuego a erupt din nou

12:00

Devine o adevarata provocare sa ne gestionam actiunile impulsive. Berbecii si Scorpionii, precum si cei care au ascendentul in aceste zodii traiesc cel mai intens aceste energii astrale combinate. Totodata, cei nascuti in primul decan al Varsator (intre 20 si 29 Ianuarie), respectiv in ultimul decan al Capricornului (intre 11 si 19 Ianuarie) ar trebui sa-si revizuiasca faptele, sa inteleaga de ce au actionam cum au actionat si sa-si corecteze greselile. Esti agresiv sau defensiv?Priveste in tine, recunoaste-ti ranile sufletesti, constientizeaza-le si explica-ti furia. Nu-ti mai nega emotiile negative, pentru ca ele te vor impinge sa faci lucrurile in mod gresit. Accepta-ti frica. E umana. Imbratiseaz-o, daca vrei s-o invingi. Aminteste-ti ca esti o farama de Divinitate, care nu cunoaste frica, ci doar Iubirea, potrivit ele.ro. Marte guverneaza si sexualitatea. Cercetarile stiintifice au aratat ca energia sexuala este energia creatoare a tuturor geniilor. Prin urmare, vibratia planetei Marte ne reaminteste despre coplesitoarea putere a energiei sexuale.Canalizata prost, aceasta energie duce la disfunctii sexuale. Dar daca invatam sa ne gestiona aceasta energie in scop creativ, putem evolua, ne putem desprinde de instinctele primitive si ne putem conecta la Divinitate. Marte retrograd in Varsator ne provoaca asadar constiinta. Putem face un salt evolutiv, de la omul inferior, dominat de instincte primare precum agresivitate, furie sau egoism, la omul superior, cel care isi manifesta talentul nativ pentru binele umanitatii.