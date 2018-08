Descoperire arheologică uriașă în România: E mai mare decât Troia

18:20

O schemă de corupţie prin intermediul căreia mai mulţi medici din cadrul Secţiei radiologie şi imagistică din cadrul IMSP Institutul Mamei şi Copilului estorcau bani de la pacienţi a fost documentată de CNA şi procurorii anticorupţie. Patru persoane au fost escortate la CNA pentru audieri. Potrivit materialelor cauzei, şeful Secţiei radiologie şi imagistică ar fi […]