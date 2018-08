Rudele persoanelor care au avut de suferit în tragicul accident din regiunea Kaluga au plecat în Federația Rusă.

16:45

Te-ai gandit de ce iti plac unele culori in timp ce altele nu iti fac deloc bine ? Culorile au vibratii, combinatia dintre ele poarta si ea propria vibratie, potrivit sfatulparintilor.ro. Aceste vibratii se combina cu vibratia campului tau energetic din ziua respectiva – deci cu vibratia fiecarei emotii si gand activ pe care il emiti in jur – si rezulta o noua vibratie care se simte … bine sau rau pe tine. Din acest motiv, anumite culori joaca rol vindecator sau energizant, calmant sau pasional intr-o anumita zi si poate induc o alta stare in alta zi. A-ti gasi culoarea de putere inseamna a-ti gasi culoarea care te „imbraca” in cea mai buna vibratie cu care esti compatibil si in care te simti in largul tau. Atunci cand porti culoarea ta de putere sau o introduci in casa ta, nu doar ca te ajuta sa te simti puternic dar te face sa iesi in evidenta in multime, stralucind in toata maretia ta. BERBEC – ROSU Fiind primul semn al zodiacului, Berbecul este liderul si reprezinta curajul, neinfricarea si focul. Berbecul este condus de Marte, care este cunoscuta sub numele de planeta rosie. Rosu in toate nuantele sale este o culoare puternica pentru cei nascuti in aceasta zodie. Ea poate ajuta sa descatuseze si elibereze energia Berbecului, ajutand un nativ in aceasta zodie sa isi gaseasca adevarata putere interioara. In functie de stare, dispozitie si personalitate, poti experimenta nuante mai tari sau mai estompate de rosu in garderoba si in elemente de decoratiuni in locurile unde traiesti. TAUR – VERDE Taurul sustine impamantarea, energia pamantului si este condus de planeta iubirii Venus. Verdele este culoarea perfecta care completeaza energia Taurului pentru ca ea reprezinta spiritul practic, stabilitatea si capacitatea de a fi impamantat. Verde este si culoarea ceakrei inimii, care ajuta te sa eliberezi caracteristicile mai creative si mai serene ale zodiei tale. Experimenteaza cu nuante aprinse de verde sau cu unele mai estompate in hainele tale si in orice obiect prezent in mediul din jur si vezi cum iti creste puterea. GEMENI – GALBEN Gemenii sunt comunicatorii si mesagerii zodiacului. Gemenii sunt intelepti si stiu foarte multe informatii, dar si prietenosi si sociabili. Din acest motiv, galbenul este o culoare extrem de puternica pentru ei. Galben reprezinta starea de a cunoaste dar si rasul si veselia. Este o culoare luminoasa si fericita care poate fi folosita in multe moduri. Galben este si o culoare activa care poate ajuta Gemenii sa iasa din mintea lor si sa se plaseze intr-un spatiu in care nu doar sa gandeasca ci sa actioneze. RAC – ALB / GRI DESCHIS Racul este sensibilul zodiacului, cel ce are grija de toti, iar albul este culoarea sa perfecta de putere. Albul are abilitatea de a devia energia, facandu-l alegerea perfecta pentru cei nascuti cu Soarele in Rac, intrucat ei sunt predispusi sa preia emotiile celorlalti, sa se incarce cu ele si sa le manifeste. Albul este si o culoare foarte neutra si relaxanta si poate fi un magnet pentru sentimente de pace, liniste si serenitate. Nuante de gri foarte deschis functioneaza deasemenea foarte bine pentru energia Racului. Experimenteaza efectul acestor doua culori in casa ta si in vestimentatie. LEU – AURIU Leul este puternic, curajos si creativ, facand auriul drept culoarea perfecta de putere pentru acest semn zodiacal. Auriul este o culoare – afirmatie si ajuta la intarirea increderii naturale si a abilitatilor creative ale Leului. Acest semn a fost nascut sa straluceasca si sa isi foloseasca talentele pentru a iesi in evidenta fata de restul lumii, de aceea este asa de importanta aceasta culoare pentru ei. Experimenteaza puterea culorii auriu cu tot felul de accesorii de aur sau cu accente aurii in decoratiunile casei, ca sa te ajuti sa aduci puterea sa asupra ta. FECIOARA – ROZ Fecioara este foarte impamantata, analitica si crede cu tarie ca trupul sau este templul sau. Roz este culoarea perfecta pentru energia Fecioarei intrucat este delicata, fina si ajuta la evocarea sentimentelor de pace si iubire de sine. Roz este si asociat cu ceakra inimii si poate ajuta Fecioara sa isi activeze componenta mai soft si relaxata a personalitatii sale. Din pricina naturii sale foarte analitice, Fecioara este predispusa la ganditul in exces si la stres, dar rox ii reaminteste sa se conecteze la intelepciunea inimii sale pentru a lua decizii importante. BALANTA – BLEU CIEL Balanta este semnul echilibrului si este mediatorul natural al zodiacului. Culoarea cerului albastru senin este culoarea perfecta ce echilibreaza actiunea cu serenitatea. Bleu este atat calmant dar si energizant si este culoarea perfecta pentru orice Balanta care doreste sa isi consolideze puterea care ii vine din echilibru. In timp ce toate nuantele de albastru deschis functioneaza pentru energia Balantei, totusi culoarea cerului senin este de departe cea mai potrivita nuanta. Experimenteaza puterea acestei nuante in garderoba ta si in preajma casei pentru a evoca si mai multa balanta. SCORPION – NEGRU / MOV INCHIS Energia Scorpionului este despre a invata sa transformi si sa aduci lumina acolo unde este intuneric. Culorile inchise precum negrul sau movul foaete inchis sunt, asadar, excelente drept culori care sa imputerniceasca Scorpionii. Negrul are abilitatea de a absorbi energia luminii, facand-o o culoare puternica de purtat atunci cand cureti aura sau un spatiu energetic. Negrul este o culoare usor de lucrat cu ea, evocand sentimente de incredere, putere si control. Experimenteaza declaratia ta in lume cu piese de vestimentatie de culoare neagra si cu accente de decoratiuni in casa ta. SAGETATOR – PORTOCALIU Energia Sagetatorului este total despre expandarea mintii si invatarea de lucruri noi. Portocaliul este de departe o culoare ce energizeaza deosebit de mult si totodata creativa, facand-o alegerea perfecta pentru a spori puterea acestui semn zodiacal. S-a dovedit faptul ca portocaliul creste starea de productivitate, ceea ce este grozav pentru Sagetatorii care tind sa se lase usor distrasi sau au dificultate sa ramana concentrati pe un subiect. Portocaliul este si foarte creativ si poate ajuta la descatusarea acestei energii in Sagetatori. Experimenteaza puterea acestei energii cu nuante de portocaliu si chiar coral in vestimentatia ta si in preajma casei. CAPRICORN – MARO / CREM Capricornul are o atitudinea foarte practica, muncitoare si cu picioarele pe pamant iar aceasta energie este sustinuta bine de culoarea maro. Maro este o nuanta neutra si delicata care indica intelepciune, putere si practicalitate, caracteristici dominante ale unui Capricorn. In timp ce maro poate parea o culoare banala pentru multi, purtarea unei nuante potrivite, spre bej, va sustine energia Capricornului oferindu-i si multa placere. Experimenteaza toate nuantele de maro deschis ca sa simti care ti se potriveste cel mai bine. Cremul este o culoare clasica si eleganta care poate functiona foarte bine ca si culoare de putere pentru Capricorn. VARSATOR – ALBASTRU MARIN Varsatorul este umanitarul innascut si este intotdeauna un jucator de echipa. Fiind purtator al simbolului apei, culoarea sa de putere este albastrul marin. Culoarea este puternica, luminoasa si scoate tot ce este mai bun la iveala din calitatile Varsatorului. Albastrul marin este si o culoare foarte calma si poate ajuta la evocarea sentimentului de pace si relaxare. Experimenteaza cu nuante diverse de albastru marin in hainele tale si acasa si vezi care din ele te ajuta sa te conectezi la puterea ta interioara cel mai bine. PESTI – VIOLET Pestii sunt unul din cei mai intuitivi oameni din zodiac, iar violetul este culoarea perfecta pentru puterea lor. Violet este si culoarea ceakrei celui de-al treilea ochi si te poate ajuta sa iti intaresti darurile intuitive si senzoriale, paranormale. Violetul este o culoare extrem de creativa si ii ajuta pe cei din Pesti sa isi canalizeze energia spre proiecte creative in loc sa se rataceasca in visele lor zilnice cu ochii deschisi. Experimenteaza cu toate nuantele de la violet la mov lavanda pentru a vedea care este cea mai potrivita pentru tine.