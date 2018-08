SURSE // Cine sunt moldovenii decedați în accidentul din Kaluga (Rusia)

17:00

Aceste secvente video au fost surprinse de camera de bord a unui automobil care mergea in spatele microbuzului plin cu moldoveni. Mercedesul Vito, inmatriculat in Republica Moldova, apare in imagini. Soferul depaseste un camion, iar apoi reuseste sa ajunga inapoi pe banda sa. In doar cateva clipe, insa, Fordul brusc intra pe contrasens si loveste cu putere microbuzul, aruncandu-l de pe carosabil. Printre cei sase moldoveni, care au murit in urma impactului, sunt patru barbati, cu varste cuprin...