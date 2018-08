Cinci MITURI despre corpul bărbaţilor

10:15

Berbec Viitorul ti se prezinta acum intr-o lumina noua, de parca ti s-au largit orizonturile, mintea ti s-a luminat, inima ti s-a umplut de optimism, si datorita acestor resurse minunate la care ai acces, vezi lucrurile cu totul diferit. Esti entuziasmat de ceea ce se prefigureaza in fata ochilor si vrei sa faci pasi mari spre scopul ales. Uneori e bine sa accepti principii noi de viata, solutii originale, idei creative, diferite decat toate cele pe care te-ai bazat inainte, pentru ca o noua viziune te poate propulsa spre teluri mult mai interesante. Accepta noutatea din mers si pune in aplicare tot ce descoperi. Taur Trateaza chestiunile financiare cu un dram de inocenta, de naivitate si umor, fara sa te cramponezi de orice impas. Nimic nu merita privit ca pe o sperietoare, nici lipsa banilor, nici facturile care se aduna, nici impozitele obligatorii. Incearca sa le tratezi ca pe ceva absolut normal, cu care se confrunta oricine, dar ele vor parea cu atat mai usor de dus, cu cat nu pui la suflet fiecare cifra in plus la lista de datorii. Ai primit o factura noua? Ai luat amenda in trafic? S-a marit pretul la benzina? Ei si? Razi de asta si simte-te bine, fara sa calculezi fiecare banut. Spune-ti ca banii vin ca sa se duca, asta-i legea firii, deci de ce te-ai intrista ca iar mai apare ceva de cumparat? Gemeni E o zi foarte contradictorie, pentru ca ai parte si de soare si de nori pe parcursul aceleiasi zile. Sunt momente cand te bucuri din tot sufletul ca lucrurile merg bine, esti vesel si optimist, ca mai apoi, brusc, sa intalnesti o persoana care trece prin momente dificile si, din cauza sa, aluneci pe panta pesimismului. Fa un efort sa te mentii sus, in zona optimista, caci, daca reusesti sa-ti pastrezi acest tonus pozitiv, vei trage si pe altii la lumina, cumva. Zambeste, razi, spune o gluma, spera, si trage-l si pe cel de langa tine in sus, dupa tine! Rac Iubirea cere corectitudine, deci azi vei discuta cu persoana iubita despre acele valori esentiale pentru ca relatia voastra sa evolueze pe un teren bun. E vorba aici de moralitate, de fidelitate, de cinste, de adevar, deci, daca te simti cu musca pe caciula pe undeva, fa tot posibilul sa repari repede eroarea si mai apoi sa-i demonstrezi si celui drag ca esti ireprosabil. Si tu astepti de la el aceleasi gesturi de angajament deplin, pentru ca, daca exista deja urme fragile de indoiala si falsitate intre voi, e semn ca relatia voastra a alunecat intr-o zona periculoasa si trebuie sa restabiliti ordinea! Leu Nu te mai uita la lumea din jurul tau, nu te mai raporta nici la problemele altora, nici la bolile sau ghinioanele semenilor tai, pentru ca toti trec prin viata dupa propriul lor scenariu. Asta e viata, nu e la fel de buna pentru toata lumea, dar atentie: nici la fel de rea pentru toata lumea! Da, poate ai acum prin preajma unele persoane care trec prin cele mai sumbre probe ale vietii lor, dar nu are rost sa te privesti pe tine prin prisma necazurilor acestora. La tine toate merg bine, esti pe val, deci lupta sa-ti pastrezi tonusul ridicat si gandirea pozitiva in ciuda anturajului coplesit de probleme. Fecioară Cineva intervine in bucuria ta si strica atmosfera armonioasa si vesela in care te afli. E un musafir nepoftit, o surpriza neplacuta, o situatie care da peste cap niste planuri pe care le priveai cu mult entuziasm. In loc sa te distrezi si sa te bucuri de o zi relaxanta intr-un grup de prieteni, trebuie sa-ti deturnezi repede toate planurile ca sa te ocupi de ceea ce apare azi ca din senin. Nu iti strica toata ziua, poate doar cateva ore din program, ca atare ocupa-te repede de sarcina care apare pe nepusa masa ca sa te eliberezi si sa te intorci la treburile amuzante pe care le aveai in agenda pentru azi. Balanță Renunta la starea de apatie care te copleseste si care te face sa te privesti pe tine insuti cu ochi critic, de parca nimic nu-ti place la tine. Invata sa te iubesti mai mult asa cum esti, sa te aprobi mai mult, pentru ca daca tu nu ai o parere buna despre tine, cum ai vrea sa o aiba altii? Descopera la tine acele lucruri bune si frumoase, acele calitati care merita pus in valoare, deci lasa la o parte atitudinea exagerat de critica. Daca tot vezi ca ceva nu e in regula la propria persoana, in loc sa stai si sa-ti torni cenusa in cap privindu-te in cea mai sumbra lumina, incepe sa remediezi de pe acum problema. Scorpion Pornesti intr-o noua aventura, dar lucrul pe care il apreciezi cel mai mult e ca esti insotit de persoane care pot pune si ele umarul la ceea ce doresti sa atingi. Nu te astepta la un succes imediat, calea poate fi lunga si anevoioasa, dar cat timp esti atat de bine sustinut si incurajat de pe margine, nimic nu este imposibil. Esti foarte curios incotro merge acest demers nou, te implici trup si suflet cu multa pasiune, si vezi cu ochii tai ce bine evolueaza totul datorita ajutoarelor care vin de la cei care au incredere in drumul tau. Sustinut si stimulat, totul merge mult mai bine. Săgetător Iubirea nu vine intotdeauna cu lucruri palpitante, cu evenimente stralucitoare, cu momente de top, ci tot iubire se numeste si cand taci alaturi de cel drag. Te simti bine in compania sa fara sa fie nevoie sa trancaniti intruna, pentru ca apreciezi mai mult comunicarea din priviri, dialogul telepatic, comunicarea prin taceri, pentru ca asa va respectati reciproc nevoia de liniste. Iti ajunge sa-l ai pe cel drag alaturi, fara sa spuna nimic, pentru ca tu primesti energie pozitiva din iubirea sa, chiar daca nu e permanent transpusa in cuvinte sau gesturi concrete. Amprenta lui energetica e mai importanta! Capricorn Sunt momente cand trebuie sa mai lasi de la tine unele principii, pentru a face pe placul prietenilor. In aceeasi situatie te afli si astazi, pentru ca dai dreptate amicului tau, desi nu esti de acord cu ceea ce spune, dar totusi faci cum spune el. Sacrificiile sunt necesare, din cand in cand, pentru ca nu te poti tine doar de propriile idei, dar se pare ca aceste compromisuri de pe parcurs sunt pretul care se cere platit pentru a putea trece la etapa urmatoare a colaborarii voastre. Daca tu spui nu, celalalt va spune ca esti incapatanat si nu esti cooperant, dar daca spui ca el, esti cel mai bun prieten! Vărsător Nu te crampona asa de trecut, chiar daca acolo se afla ceva foarte important pentru securitatea ta generala. Trecutul s-a dus, lasa-l acolo la locul lui si acum concentreaza-te asupra prezentului, pentru ca aici se petrec cele mai importante lucruri. Cu cat esti mai bine ancorat in evenimentele in derulare, cu atat le vei duce mai repede si mai bine la indeplinire. Daca mereu te opresti din elan ca sa mai faci cate un ocol inapoi in timp, pierzi din randament si bati pasul pe loc. Nu te mai gandi la ce ai facut inainte sau de unde vii, ci acum conteaza doar etapa actuala care se construieste promitator sub ochii tai. Pești Nu vasli impotriva curentului, ci accepta cursul acesta lin care te duce acolo unde trebuie. Chiar daca nu stii foarte bine incotro te indrepti, ai incredere ca inaintezi in directia potrivita. Primesti suficiente sfaturi bune pe parcurs, cineva iti este alaturi si te ghideaza usor din umbra, te sustine, te incurajeaza sa continui, deci lasa-te dus fara sa te opui. Linisteste-te pentru ca ai sa vezi ca o atitudine relaxata si calma te va ajuta sa ajungi mult mai repede la scopul visat, decat daca ai incepe sa te agiti la orice pas. Fii ca apa care curge printre pietre catre destinatia finala.