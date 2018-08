Andrei Năstase: La Chişinău se întâmplă lucruri grave, foarte grave// VIDEO

15:30

Locuitorii de la sate vor beneficia de servicii medicale gratuite în cadrul campaniei „Un doctor pentru tine”, lansată astăzi la inițiativa premierului Pavel Filip. Astfel, zeci de medici se vor deplasa prin localitățile din țară și vor oferi asistență medicală gratuită cetățenilor. Potrivit premierului, această campanie răspunde solicitărilor din partea locuitorilor din zonele rurale de […] The post Campania „Un doctor pentru tine”: Zeci de medici vor face examene medicale gratuite în localitățile din țară appeared first on Moldova.org.