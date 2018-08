Un șofer a intrat cu mașina pe un teren de joacă din Ungheni // FOTO

11:30

LIVE // Briefing de presă organizat de Banca Națională a Moldovei cu tema „Raportul asupra inflației” Previous article În următoare zile, INP va dubla numărul de echipaje pe trasee You may also like Soțul Lorenei Bogza face oferte de milioane de preluare a două companii BNM a primit cel de-al treilea raport despre investigația companiei Kroll LIVE // Dezbateri privind ajustarea tarifelor la energia electrică și termică Conpet din România caută avocați pentru extinderea în străinătate. Compania s...