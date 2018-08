Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit lângă Rădăuți// FOTO

12:40

Moldova.org continuă seria de infografice prin care încearcă să ilustreze reprezentarea femeilor și bărbaților în diverse domenii de activitate din Republica Moldova, în special în politică. De această dată, vă invităm să observați care este evoluția specialiștilor în învățământ. The post INFOGRAFIC / Femeile în educație appeared first on Moldova.org.