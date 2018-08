CE plan are Filip să combată corupția din R Moldova și ce strategie a facut pentru viitor

16:00

Pana nu demult, psihologii ne explicau ca anxietatea este un comportament invatat, nu mostenit genetic. Ei bine, noile studii in domeniu scot la iveala o serie de informatii interesante: poate exista predispozitie ereditara pentru tulburarile de natura anxioasa, potrivit doc.ro. Anxietatea este caracterizata de tendinta exagerata a individului de a se ingrijora cu privire la situatii deloc periculoase. Aceasta poate cauza, pe langa gandurile negre, si simptome fizice precum accelerarea pulsului, tremurul, senzatia de nod in gat, greata sau tulburari gastrointestinale. Cercetatorii de la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Wisconsin au investigat tendintele anxioase ale 400 de maimute rhesus. Folosind RMN-ul la nivelul craniului acestora, specialistii au analizat zonele din creier asociate cu anxietatea. Cercetatorii au analizat in special tendintele anxioase ce apar la o varsta frageda intrucat acestea maresc predispozitia dezvoltarii anxietatii si la maturitate. Intelegand mecanismele prin care anxietatea functioneaza, oamenii de stiinta ar putea afla cum si de ce apare aceasta tulburare. La RMN s-a constatat ca activitatea dintre amigdala si nucleul stria terminalis din creier sunt direct implicate in dezvoltarea anxietatii. Persoanele anxioase au aceste doua zone mult mai active, comparativ cu persoanele care nu sufera de anxietate. Apoi, cercetatorii au demonstrat ca tendinta de hiperactivitate a acestor doua zone din creier este ereditara. Rezultatele acestui studiu conduc astfel catre ipoteza potrivit careia anxietatea este ereditara. Oamenii de stiinta nu se opresc insa aici si promit sa faca noi studii pe aceasta tema, astfel incat sa descopere cat mai mult despre mecanismul de functionare a creierului persoanei anxioase. In acest mod, oamenii de stiinta vor fi cu un pas mai aproape de depistarea unui tratament care sa vindece anxietatea. Anxietatea este o tulburare psihica ce nu are, pana la acest moment, tratament care sa o vindece. Tratamentul medicamentos, terapia cognitiv-comportamentala si adoptarea unui stil de viata sanatos pot insa sa estompeze simptomele anxietatii, ajutand astfel individul sa isi sporeasca calitatea vietii. In general, persoanele anxioase pot observa comportamente specifice tulburarilor anxioase in randul membrilor familiei. Factori de risc anxietate Pe langa factorul ereditar, exista si alti factori care contribuie la aparitia anxietatii: Factorii de mediu – acestia includ toate formele de abuz, evenimentele traumatizante, stresul cotidian, relatiile deficitare cu membrii familiei, probleme de sanatate, probleme financiare. Sexul – statistic vorbind, femeile au de doua ori mai multe sanse de a dezvolta anxietate. Abuzul de substante – fumatul, consumul de alcool, dar si cel de droguri cresc riscul de anxietate generalizata. Depresia – persoanele care sufera de depresie au tendinta de a dezvolta si anxietate, mai ales daca depresia apare in perioada adolescentei. Tratament anxietate Principalele doua metode de tratament folosite in cazul anxietatii sunt: medicatia si psihoterapia. De multe ori, pacientii folosesc ambele metode simultan. Psihotarapia implica colaborarea cu un psiholog, care poate ajuta pacientul sa reduca simptomele, dar si sa isi controleze anxietatea mai bine. Terapia cognitiv-comportamentala este cea mai folosita forma de psihoterapie pentru tulburarile anxioase. Aceasta terapie se concentreaza pe oferirea unor tehnici de controlare a simptomelor si, treptat, pe determinarea pacientului sa revina la activitatile obisnuite, pe care incepuse sa le evite din cauza anxietatii. Tratamentul medicamentos implica folosirea unor medicamente cu scopul de a controla simptomele anxietatii. Antidepresivele, anxioliticele si sedativele sunt adesea folosite in tratarea anxietatii. Acest tip de tratament amelioreaza pe termen scurt simptomele anxietatii si medicamentele nu sunt recomandate folosirii indelungate. De aceea este atat de important ca pacientul sa apeleze la ajutorul unui terapeut, care il poate ajuta sa imbunatateasca situatia pe termen lung.