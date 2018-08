Copilărie în uniformă! Cum copiii din Transnistria sunt muștruluiți în stil sovietic// FOTO

11:10

Contabilii de la firma Top Account SRL au realizat un calcul al salariilor şi impozitelor achitate până şi după reforma fiscală anunțată de Guvern, care va intra în vigoare pe 1 octombrie 2018. Din calculele efectuate reiese că implementarea reformei fiscale va duce la creșteri salariale care ar putea varia între 37-40 de lei la […] The post Cu cât vor crește salariile după reforma fiscală appeared first on Moldova.org.