Grupul olandez Heineken se extinde în China, cea mai mare piaţă din lume

Iata un ghid care te ajuta sa-l readuci pe fostul partener in bratele tale, bazandu-te pe caracteristicile zodiei sale. BERBEC Berbecul nu se lasa dus asa usor dintr-o relatie. Chiar daca va despartiti, in conditiile in care simte ca mai sunt sentimente sincere, va dori o impacare. Ce ai de facut? Ai rabdare! Usor de zis, greu de facut uneori. Ei isi vor analiza sentimentele, vor cauta „indicii” despre ce sentimente are „ex”. Lasa-te si tu asteptat/a si nu sari imediat in bratele lui/ei. Sentimentul de „vanator/vanat” ii stimuleaza libidoul. TAUR Ca sa recuceresti un Taur trebuie sa-i dai siguranta. Va dori detalii amanuntite despre intentiile tale viitoare. In acest fel se asigura ca nu va urma o noua despartire. El are nevoie de certitudini si de iubire adevarata. Daca il iubesti cu sinceritate, spune-i! Vorbeste despre viitorul luminos pe care il puteti avea impreuna. Daca nu, mergi mai departe. Nu are sens sa va amagiti. GEMENI Pentru a avea o relatie solida cu un nativ din Gemeni, ai nevoie de consiliere psihologica. Nu e usor sa faci fata brustelor schimbari de stare. Nu e usor sa accepti momentele „Trebuie sa stau putin singur/a!”, „Am nevoie de spatiu!”. Nu cauta motive ascunse. Adevarul este ca se plictiseste si vrea sa schimbe „aerul”. Poti face si tu acelasi lucru din cand in cand. Nesiguranta il/o motiveaza. RAC Ca sa recuceresti un Rac, ai nevoie de nervi de otel. Iti va reaminti de toate greselile trecutului, de cat de mult l-ai ranit. Te va bate atat de mult la cap incat vei incepe sa regreti ca ti-ai dorit o reimpacare. Daca a plecat el, tot pe tine va da vina. Daca il/o iubesti si stii ca si el/ea te iubeste, lasa-i timp si nu-i baga in seama rautatile. Ai putina rabdare si se va transforma in iubitul grijuliu care a fost odata. LEU Daca vrei sa recuceresti un Leu, trebuie sa te comporti ca si cum acum va intalniti prima oara. Nu te astepta sa primesti scuze sau sa auzi ceva despre regrete. Leul va vrea un inceput de la zero, ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Trebuie sa te lasi cucerit/a daca vrei sa-i recastigi inima. Cand nu simte „competitie”, Leul se lasa pagubas. FECIOARA O Fecioara nu va da niciodata inapoi. Ca sa accepte impacarea trebuie sa te iubeasca cu adevarat si sa simta ca a pierdut important. Si daca va impacati, nu isi va cere scuze, va dori sa detina controlul, va pune tot timpul intrebari despre sentimentele tale. Daca nu iti convine aceasta situatie, mai bine pleaca. BALANTA Nu e greu sa recuceresti o Balanta. Nu ii place sa fie „solo”, asa ca va fi tentat de relatiile cu „ex”. Trebuie sa fii, totusi, precaut/a. Este posibil sa accepte relatia pentru ca n-a gasit ceva mai bun. Si cum va gasi se va reorienta. Fii pregatit/a sa preiei fraiele relatiei pentru ca va vrea sa fie sigur ca nu face ceva gresit. Acesta este un semn ca te iubeste cu adevarat. SCORPION Cand un Scorpion face pasul spre impacare, tine minte ca va fi ezitant. Va pune intotdeauna la indoiala fiecare pas. Va avea nevoie de asigurari si reasigurari ca totul este in regula. Nu va fi nicio sansa de impacare daca stie/afla ca in timpul in care ati fost despartiti ai avut pe altcineva. SAGETATOR Ca sa te impaci cu un Sagetator trebuie sa ii recunosti spatiul intim. Are nevoie de momente de singuratate pentru a se reconecta cu el insusi. Daca te considera punctul lui de siguranta, va veni la tine din nou si din nou, si din nou. Dar daca vrei sa-l controlezi, mai bine uita-l. Nu va accepta niciodata sa-l controleze cineva. CAPRICORN Daca vrei sa aduci inapoi o fosta iubire din zodia Capricorn, trebuie sa-i dai pupitrul de comanda. Va face un plan foarte amanuntit al plusurilor si minusurilor, al punctelor tari ai al punctelor slabe. In acest fel, niciunul dintre voi nu va repeta greselile trecutului. Vestea buna este ca, daca accepta impacarea, va face tot posibilul ca relatia sa mearga. Isi va admite greselile, dar va fi destul de dur. VARSATOR Varsatorii vor accepta imediat o impacare. Mai ales ca nu e multa lume dispusa sa le accepte felul de a fi. Accepta ca nu va dori sa fie pus intr-o colivie. Este o pasare libera, iar daca i-ai ingradit „zborul” nu iti va raspunde niciodata la mesaje. PESTI Ca sa recuceresti un nativ din Pesti, trebuie sa-l reasiguri ca este centrul universului tau. Accepta-i nesiguranta si fa-l sa se simta iubit, dorit. Ai rabdare cu el, lasa-l sa planga daca este nevoie, lauda-l. Fii intelegator si da-i timp sa-si vindece ranile.