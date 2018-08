Nicolae Negru, despre Andrei Năstase: ”Un fanfaron, o fostă unealtă oligarhică cu venituri ascunse nu poate fi liderul intelectualității”

12:10

La un an de la darea în exploatare a bulevardelor Ștefan cel Mare și Sfânt și Constantin Negruzzi, reabilitate în cadrul proiectului de renovare a trei străzi din zona centrală a capitalei, Primăria municipiului Chișinău va testa calitatea asfaltului folosit la reabilitarea celor două artere principale ale orașului. O decizie în acest sens a fost luată ca urmare a apariției unor neconformități pe anumite porțiuni de pe cele două bulevarde, în urma unor verificării efectuate de către reprezentanții Primăriei Chișinău. Pentru evaluarea calității materialul asfaltic folosit, au fost prelevate 36 mostre pentru a fi testate în cadrul Laboratorului de încercări a ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.În această dimineață, mostre și carote au fost prelevate din mai multe locații, cinci de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și una pe de pe bd. C. Negruzzi, după cum urmează:• stația de așteptare bd. C.