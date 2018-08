Ion Sturza: Primul unicorn cu origini din Republica Moldova!

18:30

Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre privind trecerea a 144 de întreprinderi de stat și a cotelor părți din 72 de societăți pe acțiuni din proprietatea ministerelor în cea a Agenției Proprietății Publice. Între acestea – și Î.S. Calea Ferată din Moldova (CFM). „Un șir de instituții urmează să fie reorganizate, să fie comasate, să […]