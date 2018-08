Speranța moare ultima: Primele troleibuze cu aer condiționat vor fi puse în circulație la sfârșitul lui august

10:00

Deși spune că instituția s-a obișnuit cu așa atitudine, Zumbreanu punctează că despre presiuni politice „vorbesc doar cei care nu cunosc procedurile interne". El are și o poziție categorică față de trecerea CNA din subordinea Parlamentului în cea a Guvernului și invers, proces care a avut loc acum câțiva ani. Potrivit lui, acesta „e un mecanism legal de a face presiuni ilegale", transmite medianews.md cu referire la agora.md. „Atâta s-a aruncat cu declarații politice în CNA încât parcă avem deasupra o haină de camuflaj - cu multe-multe pete. E OK, ne-am obișnuit", a ironizat Zumbreanu la o emisiune de la Radio Sputnik. El afirmă că în majoritatea cazurilor, investigațiile CNA pornesc de la sesizarea unui cetățean concret. „Poate fi asta numită comanda cuiva? Cred că nu. Același lucru pot spune despre dosarele răsunătoare ale persoanelor deja condamnate - aici mă refer la fostul prim-ministru - la fel a pornit de la un autodenunț banal nu la autosesizare. Dacă ar fi adevărat ce se spune, ne-am fi autosesizat și am fi pornit investigațiile noastre și am fi mers mai departe. Să zici că CNA face comenzi politice asta spun oamenii care nu știu procedurile interne", afirmă Zumbreanu, ales anul trecut șef nou la CNA.