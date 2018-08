Bilanţul percheziţiilor în dosarele „Tomograf 1″ şi „Tomograf 2″: s-au găsit MILIOANE de lei în birourile medicilor, la domicilii și în bănci

15:15

Previous article Jaf cu daune inestimabile ce aparțin Casei Regale din Suedia! Poliția nu are suspecți You may also like „Vedeta” Jurnal TV, Constantin Cheianu, insultă cetățenii. Îi numește pe moldoveni „parșivi, lacomi, prefăcuți și ingrați” NO COMMENT // MORI DE RÂS de omul PLDM-ului de la Criuleni, care este și președintele raionului Doi bărbați anunțați în căutare internațională vor fi extradați în Republica Moldova ATENȚIE! Reguli înăsprite de transportare a bagajelor de mână! Politica fis...