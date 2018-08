250 de artişti vor evolua pe 10 scene. Concertele UNTOLD vor fi transmise live pe YouTube

09:00

Jucătorii echipei FC Zenit, Artyom Dzyuba și Aleksandr Kokorin și-au obișnuit fanii cu glume unul pe seama altuia. În cea mai recentă cea mai recentă glumă aceștia apar ca o pereche îndrăgostită din mai multe filme populare. Articolul (foto) My heart will go on. Cele mai de „dragoste” meme-uri publicate de Dzyuba și Kokorin pe rețelele de socializare apare prima dată în #diez.