Statistici pentru 6 luni: Numărul infracţiunilor săvârşite de minori este în descreştere

O porţie de pomelo are aproximativ 72 de calorii. Este recomandat să ţineţi dieta pe parcursul a 7 zile. Se consumă lichide multe, minimum 8 pahare pe zi. Pomelo ajută la arderea grăsimilor şi reduce conţinutul de amidon şi zahăr din sânge, potrivit clickpentrufemei.ro. Meniu dieta cu pomelo La mic dejun: 2 ouă fierte, 2 felii de pâine, o jumătate de pomelo. La prânz: salată de legume (ridichi, salată verde, castravete), o bucată de carne fiartă. Exclus carne prăjită. Mâncaţi o jumătate de pomelo sau beţi suc de pomelo. La cină: consumaţi legume verzi, combinate cu peşte sau carne de vită fiartă, nu prăjită. Consumaţi o jumătate de pomelo sau suc proaspăt din pomelo. Tot mai multe femei aleg să ţină dieta cu pomelo datorită numeroaselor beneficii pe care le au. Beneficii dieta cu pomelo • Are un rol important în a proteja funcțiile inimii, deoarece pomelo are un conținut ridicat de potasiu și vitamina C, care reglează nivelul tensiunii arteriale. Pomelo contribuie și la optimizarea nivelului de colesterol în organism. • Previne anemia – vitamina C din pomelo îmbunătățește absorbția fierului în organism. • Susține înlăturarea radicalilor liberi și previne apariția unor infecții bacteriene și alergii. Dieta cu pomelo stimulează acțiunea anticorpilor ale sistemului imunitar și înlătură efectele cauzate de gripă și răceală. • Protejează celulele legate de procesele de îmbătrânire. Combate ridurile și încetinește procesul de îmbătrânire. • Ajută la prevenirea infecțiilor tractului urinar. Infecțiile tractului urinar sunt infecții bacteriene care afectează sistemul urinar. • Vitamina C prezentă în pomelo crește aciditatea din urină și se sustrage de la dezvoltarea bacteriilor în tractul urinar. • Ajută la dezvoltarea colagenului, o proteină care fortifică pielea, o face flexibilă și duce la regenerarea țesutului. • Contribuie la ameliorarea sângerărilor gingivale.