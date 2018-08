Accident pe traseul Rezina – Orhei. Două persoane, prinse între fiarele unei mașini, descarcerate de salvatori// VIDEO

17:30

La ședința Guvernului de astăzi a fost aprobat Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3", potrivit căruia cetățenii din diasporă sunt încurajați să susțină dezvoltarea localităților de origine. Finanțarea proiectelor din cadrul programului se va efectua în baza parteneriatului „1+3", aportul financiar al diasporei va fi suplinit de către Guvern în comun cu autoritățile publice locale, […]