Expert: Prin reforma fiscală, oferă o bună posibilitate autorităților locale de a atrage investitori, de a mări numărul locurilor de muncă, or problema poverii fiscale excesive pe plățile salariale afectează cel mai mult regiunile

Expertul in economie, Secretarul de Stat in Ministerul Economiei, Ion Chicu, care zilele trecute a publicat o analiza a avantajelor care se vor derula după adoptarea micii reforme fiscale, a venit cu o noua clarificare si completare a analizei anterioare după ce un analist economic ar fi încercat sa ii demonteze teza. As vrea să […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Actual.md