Record de căldură în Arctica, 31 de grade în Norvegia. Renii se ascund în tunelurile rutiere ca să fugă de caniculă

Provocarea In My Feelings sau Kiki Challenge e un nou fenomen care a luat cu asalt internetul, așa cum s-a întâmplat cu Harlem Shake sau Mannequin Challenge. Provocarea presupune să sari dintr-o maşină în mişcare şi să dansezi pe lângă ea pe ritmurile melodiei In My Feelings a lui Drake. Noul challenge nu a ocolit nici internetul moldav iar o parodie deja a fost făcută de Valeriu Rașcu de la Banca de Bancuri.