Calendar istoric, 3 august

'Am fost opriţi pentru o inspecţie când eram în apele internaţionale, mai aproape de coastele Egiptului decât de Israel', a declarat capitanul navei, Herman Reksten, în noaptea de miercuri spre joi la revenirea sa în Norvegia, după ce a stat timp de trei zile într-o închisoare israeliană. 'Israelul a încălcat toate regulile. Este teribil faptul că ei au interceptat o navă norvegiană în apele internaţionale şi au forţat-o să ancoreze în Israel', a afirmat el într-o declaraţie la radioteleviziunea norvegiană NRK. Peste 22 de persoane îmbarcate pe vasul care naviga sub pavilion norvegian au fost eliberate, dar şapte dintre ele - doi norvegieni, doi suedezi, o franţuzoaică, o femeie din Spania şi un canadian - se aflau încă în detenţie joi, potrivit organizaţiei Just Future for Palestine. La sosirea pe aeroportul internaţional din Oslo, Herman Reksten, i-a acuzat pe soldaţii israelieni că au recurs la arme pe bază de impulsuri electrice împotriva militanţilor propalestinieni. 'Am în continuare dureri de cap de când am fost lovit în închisoare', a adăugat el. 'Am cerut autorităţilor israeliene să clarifice cursul evenimentelor şi pe ce bază cred ele că sunt autorizate să intercepteze o navă', a indicat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei norvegiene Frode Andersen într-un email trimis agenţiei franceze de presă. 'Vom invoca, de asemenea, acuzaţiile de recurgere la forţa excesivă', a adăugat el. Oslo declară că nu a primit niciun un răspuns în acest stadiu.