La nordul țării va avea loc un eveniment deosebit – Festivalul „Zestrea Nordului”!

23:20

Informatia a fost confirmata pentru HN24 de catre Cristina vicol, ofiter de presa al Inspectoratului de politie Hancesti. Un copil de 4 ani a decedat in drum spre spital iar alte 7 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier care s-a produs in apropiere de Hancesti in jurul orei 17:30. …