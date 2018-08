Mai mulţi tineri din Moldova şi România, iniţiaţi în domeniul jocurilor intelectuale

16:20

Tehnicianul român, Sorin Colceag, este noul antrenor al Clubului Zimbru Chişinău. El a semnat un contract valabil pentru un an şi jumătate. Din 2016 şi până la începutul acestui an, Sorin Colceag a exercitat funcţia de selecţioner al echipei naţionale de juniori sub 17 ani a României, relatează Moldova 1.