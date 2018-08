Programul „Drumuri bune pentru Moldova”: Dubăsari, primul raion în care au fost finalizate lucrările de reparație a drumurilor

16:10

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale SUD au descins astăzi în localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, la domiciliile a trei cetățeni moldoveni bănuiți de braconaj piscicol. De la aceștia au fost ridicate arme și mai multe unelte pescărești, care sunt interzise prin lege. În urma perchezițiilor efectuate, angajații Poliției de Frontieră au stabilit că […] The post Polițiștii de frontieră au descins la domiciliile a trei bărbați din Slobozia Mare. Au fost ridicate arme și unelte pescărești, interzise prin lege appeared first on Moldova.org.