Germania a înregistrat marţi cea mai călduroasă zi din 2018

Gheorghe Toderaș este unul dintre victime care a avut de suferit din urma lor. Bărbatul povestește că în data de 30 iulie, aceștia l-ar fi lovit cu pietre, iar în rezultat s-a ales cu un ochi vânăt: "Mergeam pe drum și au ieșit și au aruncat în mine cu pietre. Le-am zis "măi, băieți, fiți cuminți", dar ei mi-au răspuns "măi, ***", că nu mai zic, urât de tot au vorbit, transmite medianews.md cu referire la voceabasarabiei.md. De comportamentul neadecvat al copiilor se plâng și alți vecini. "Uitați-vă, asta seamănă a fântână? Ce au făcut? Vin și rup tot, filmați tot. Dar fântâna aceasta e la tot satul. i gardul, așa cum e el, uitați-vă ce a făcut din el? Îi pun deja ardezie", a spus Valentina Sajin. "Ei au intrat la mine în casă de trei ori și mi-au furat calculatorul. Ușa asta am schimbat-o că era din fier", spune Ecaterina Ciohodaru. Oamenii susțin că minorii provin dintr-o familie săracă, iar părinții ar consuma frecvent băuturi alcoolice. "Cele mai mari prostii eu când vin acasă le aud de la ei. Insulte, certuri. Uitați-vă pe casă, pe toată casa e aruncat glod de ei", a menționat Maria Tamasciuc. Am mers la locuința lor, însă nu am găsit pe nimeni acasă. Asistentul social afirmă că aceștia, zilnic, umblă pe drumuri. "Au fost aplicate măsuri în privința mamei pentru neglijare, dar asta nu schimbă lucrurile, copiii au fost de mai multe ori plasați prin diferite servicii sociale și a apărut ruptura asta dintre mamă și copii. Părinții nu sunt dispuși pentru a lucra cu ei, nici nu știu ce să mai facem", a spus asistentul social Viorica Chirnicinîi. Până și bunica acestor copii a fost dusă de către o altă fiică la azilul de bătrâni din Sărata Galbenă din același raion. Întâmplător am aflat că ea a fost protagonista unui reportaj realizat de postul nostru te televiziune. Femeia spunea că a plecat din cauza comportamentului celor de acasă. "Acasă are cea mai mare cinci copii și trăim greu. Îmi spuneau cuvinte urâte, mai pe scurt, își băteau joc de mine", spune bunica, Vera Tocilari. Vecinii agresați de minori s-au adresat și la poliție de nenumărate ori. "Poliția ca organ competent în măsura competenților sale a examinat cazurile, părinții fiind ulterior sancționați conform articolului 63 codul contravențional pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiunilor de întreținere a copiilor minori", a spus Nadejda Popovici, specialist IGP, Hâncești. Potrivit administrației publice locale, cei doi minori ar putea fi plasați în luna septembrie într-o casă de copii, de tip familie.