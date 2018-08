Un bărbat riscă o amendă de până la 24 000 lei. A deschis în Criuleni o secție de prelucrare a prunelor, în lipsa actele necesare

15:00

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi că cinci persoane, implicate în schema de corupţie de la Centrul republican de diagnosticare medicală, au fost plasate în arest. Şedinţele de judecată s-au desfăşurat, astăzi, la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani. Astfel, în privința a trei persoane au fost emise mandate de arest preventiv pe un termen de 30 de […]