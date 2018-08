Campania „Un doctor pentru tine”: Zeci de medici vor face examene medicale gratuite în localitățile din țară

12:00

Primăria municipiului Chișinău va testa calitatea asfaltului folosit la reabilitarea bulevardelor Ștefan cel Mare și Sfânt și Constantin Negruzzi. Lucrările de reconstrucție a celor două străzi principale au fost finalizate în anul 2017, în cadrul proiectului de reabilitare a 3 străzi din zona centrală a capitalei. O decizie în acest sens a fost luată ca […]