Turnul Eiffel a fost închis în urma unei greve a angajaţilor

Din punct de vedere astrologic, Venus este planeta care iti da indicii pretioase despre relatiile tale amoroase. Ea defineste profilul erotic feminin, asa cum Marte defineste profilul erotic masculin. Daca te intrebi cum este posibil ca o planeta, aflata la zeci de milioane de kilometri distanta de Pamant, sa-ti influenteze viata amoroasa, ei bine, afla ca exista o explicatie stiintifica. Fizica cuantica, cea care studiaza interactiunile produse la nivelul particulelor subatomice,spune cam asa: fiecare particula infima din acest univers se afla intr-o stransa legatura energetica cu toate celelalte particule. Acest fenomen poarta denumirea de inseparabilitate cuantica (in engl., quantum entanglement). Daca un foton vibreaza intr-un capat al universului, efectul de unda provocat de vibratia acestuia se propaga si se resimte pana in celalalt capat. Inchipuiti-va cam ce efect de unda se produce cand vibreaza o planeta intreaga. Vibratia planetei Venus variaza in functie de pozitia ei pe cer - adica de constelatia zodiacala in care se afla, si de aspectele sau unghiurile pe care le face cu Soarele, Luna si celelalte planete (vom vorbi pe larg despre acest subiect in episodul urmator). Iar vibratia asta se impregneaza cumva in fiecare dintre noi, in momentul nasterii, nerescrie cumva codul genetic si ne predispune catre un anumit tip de relatiide iubire si catre anumite comportamente in amor. Cum poti afla unde se afla planeta Venus in momentul nasterii tale? Simplu. Poti sa-ti faci singur(a) astrograma (harta natala), cu ajutorul unui soft de pe internet. Exista foarte multe site-uri de astrologie care au un astfel de soft integrat in structura lor. Daca esti femeie, planeta Venus va indica profilul erotic in care te incadrezi: cum iubesti si cum te comporti in relatie. In cazul unui barbat, Venus indica tipul de femeie de care se simte atras la modul romantic. Odata ce ai aflat in ce zodie se afla Venus la nasterea ta, citeste descrierea de mai jos. Atentie, insa! Daca Venus face aspecte pozitivecurestulplanetelor, vor fi potentate calitatile semnului zodiacal. Dar daca Venus este stresata (face unghhiuri de 90 de grade sau 180 de grade) cualteplaneta, vor fi amplificate defectele zodiei, potrivit ele.ro. Venus in Berbec - iubita pasionala Berbecul este o zodie de foc, masculina, iute atat la vorbe, cat si la fapte. Prin urmare, Venus in Berbec defineste o persoana cu sentimente puternice si foarte explicite, agresiv de sincera si complet lipsita de ipocrizie. Genul de femeie indrazneata pana la obraznicie, pofticioasa, narcisista, impulsiva in sentimente si mereu dornica de aventura. Femeile cu Venus in Berbec se indragostesc de multe ori la prima vedere, se lasa mistuite de focul pasiunii, dupa care se plictisesc, li se pune patasi pleaca in cautarea unui nou etern in iubire. Reactiile lorbruste, necenzurate sunt nascute insa din dorinta de a-si masca vulnerabilitatea, golul imens pe care il resimt in suflet atunci cand iubirea s-a dus. Venus in Berbec defineste iubita razboinica, neinfricata, care te apara cu indarjire, dar care nu se gandeste de doua ori sa te paraseasca, odata ce focul pasiunii s-a stins. Nu e vina ei ca toate paiele au ars. S-a terminat, pa, la revedere! Zi mersi ca iti face un favor si te lasa sa-ti cauti fericirea in alta parte, decat sa suferiti amandoi intr-o relatie plata. Venus in Taur - iubita dedicata Venus se simte in zodia Taurului precum pestele in apa. Amandoi au nevoie de securitate materiala si emotionala. De aceea, Venus in Taur e dispusa sa se angajeze in relatii profunde, solide, validate de acte parafate si semnate la starea civila. Este loiala si demna de toata increderea. Te va rasfata cu cele mai bune mancaruri si iti va oferi cele mai dementiale partide de amor. Merge pe principiul ca in pat totul e permis, atunci cand iubesti cu adevarat pe cineva. Si ajungi s-o iubesti ca un nebun, pentru ca e toata a ta si tu esti al ei. Pana o apuca posesivitatea exagerata si gelozia. Atunci vede rosu in fata ochilor. Daca ai facut greseala sa flirtezi cu vreo pitipoanca care ti-a facut ochi dulci si ai mai si ras ca prostul la bancurile ei cu tenta sexuala, mai bine dormi o noapte la prieteni. Pentru ca nu va ezita sa-ti arunce in cap cu prima tigaie care ii pica in mana. Venus in Taur are tendinta sa puna mai mult pret pe ceea ce primeste de la partener, decat pe valoarea propriilor sentimente. Venus in Gemeni - iubita inteligenta In aceasta vibratie de Aer, planeta iubirii simte o deschidere foarte marepentru relatii, dar mai mult la nivel informational decit emotional. Emotiile nativilor cu Venus in Gemeni pot fi superficiale, uneori duplicitare. Setea lor de comunicare este atat de mare, incat nu se pot abtine sa nu creeze numeroase punti de comunicare cu altii. Asa ajung sa se implice in relatii paralele sau multiple, lucru destul de enervant pentru parteneri. Femeia cu Venus in Gemeni e desteapta foc, cu o cultura generala naucitoare. De aceea are nevoie de un partener care sa o stimuleze mereu din punct de vedere intelectual. La un barbat, cel mai mult o atrage gandirea originala, atlfel, iesita din tipare. O dai pe spate daca te apuci sa dansezi cu ea in mijlocul strazii sau o suni la 1 noaptea si-i spui: n-am somn si doar ce mi-am descarcat de pe net un SF bun, nu vrei sa-l vedem impreuna. Garantat va spune da, isi va chema un taxi si in 20 de minute se va infiinta la tine la usa. Fii convins ca veti face si sex, insa nu pentru ca te considera vreun machoman, ci pentru ca chiar ai starnit-o cu SF-ul ala smecher. Venus in Rac - iubita sensibila Zodia Racului defineste persoane care nutresc un profund atasament fata de camin, traditii si trecut. Asa se explica de ce femeile cu Venus in Rac au o viata relationala strins legata de mediul parintesc sau de traditiile locului lor de origine. Emotiile lor sunt intense, fara o baza rationala clara, vin dintr-un subconstinet colectiv si au adesea surse karmice. Venus in Rac este timida, melancolica, dependenta, hipersensibila, irationala si isterica. Dramatizeaza totul si isi asuma rolul de victima, din nevoia de atentie. E genul care se cearta cu tine de dragul impacarii. Adora sa fie tinuta in brate si alintata, precum un copil mic. Are tendita spre ipocrizie. Cere fidelitate, chiar daca nu e capabila sa ramana fidela la randul sau. Venus in Leu- iubita generoasa Zodia Leului vibreaza pe linia afirmarii vointei. Cu Venus in Leu, relatiile de iubire incep cu o provocare si devin dramatice. Nativii cu Venus in Leu nu se dau batuti pana nu te cuceresc, daca astia si-au pus in cap. Sunt extrem de generosi, prin urmare te vor complesi cu tot felul de atentii, complimente si cadouri. Odata ce ai cedat, ai mare grija, pentru ca au pretentia sa ii tratezi regeste. Femeia cu Venus in Leu este orgolioasa in amor, dar corecta. Are nisteprincipii morale de la care nu se abate. Daca Venus este stresata in harta natala, persoana are tendinta de a fi egoista si invidioasa. Venus in Fecioara - iubita rationala Fecioara este guvernata de planeta Mercur, a carei vibratie este complet diferita de a planetei Venus. Mercur guverneaza intelectul, comertul, afacerile si organizarea, in timp ce Venus isi doreste doar dragoste. In Fecioara, Venusisi pierde romantismul. Emotiile sunt trecute prin filtrul gandirii, disecate, analizate si rasanalizate. Din exterior, nativii cu Venus in Fecioara sunt perceputi reci, incapabili sa-si exprime emotiile. In realitate, ei isi tin emotiile sub control, pentru ca le este frica sa nu sufere din dragoste. Venus in Fecioara spune foarte greu sa te iubesc, pentru ca este foarte prudenta in relatii si nu ii place sa vorbeasca aiurea. Atunci cand se implica intr-o relatie de dragoste, va aborba totul cu pragmatism. E genul care stabileste relatii mai mult din interes, pe principiul ok, ne cuplam, dar mie ce imi iese din afacerea asta? Venus in Balanta - iubita impaciuitoare Balanta este guvernata de Venus, ceea ce inseamna ca atat zodia cat si planeta emit acelasi tip de vibratie. Mai pe romaneste, se afla pe aceeasi lungime de unda. Nativii cu Venus in Balanta sunt diplomati, poseda un pronuntat simt estetic si justitiar si au o deosebita tendinta catre armonie. Venus in Balanta e toata numai iubire. Intra fara teama in relatii, fiind dispusa sa se implice total. Este impaciuitoare, cautand armonia si echilibrul. Fire artisitica, va evita mereu conflictele, ceea ce o va face extrem de populara si de indragita in cercurile de prieteni. Lasa foarte mult de la ea, din dorinta de a gasi o cale de compromis din orice. Multe persoane pot profita de bunatatea ei, asa ca provocarea nativilor cu Venus in Balanta consta in a invata cumsa fie fermi, pentru a nu avea de suferit. Venus in Scorpion - iubita misterioasa Scorpionului este ascuns si misterios, machiavelic si ocult, ceea ce nu ii pica deloc bine lui Venus. In acest semn zodiacal, planeta isi schimba vibratia, emitand mai mult semnale de pericol, decat de fericire si iubire. Nativii cu Venus in Scorpion pot avea tendinte negative si distructive, dezvoltand relatii din ratiuni obscure sau tainice. Pot exagera sau dezvolta resentimente, din ratiuni greu de inteles pentru partener. Femeia cu Venus in Scorpion este genul care iubeste in secret si are dorinte nemarturisite, deoarece nu doreste sa-si declaredisponibilitatea.Vorbeste putin, dar observa foarte multe. Nu spune ninic despre ea, in schim vrea sa stie totul despre tine. E ca o felina care pandeste din umbra, vanand punctul slab al partenerului si asteptand momentul prielnic pentru a ataca. Cand pune punct unei relatii, arunca tot: poze, amintiri, obiecte facute cadou. Se va razbuna pentru suferinta provocata in iubire fix cand te astepti mai putin. Venus in Sagetator - iubita aventuroasa Zodia Sagetatorul este guvernata de planeta Jupiter, supranumita marele benefic si planeta expansiunii. Vibratia aparte a Sagetatoului se impleteste cu nevoia de iubire a lui Venus, rezultand de aici o mare disponibilitate pentru relatii, in sensul experimentului si aventurii. Venus in Sagetator defineste femeia lipsita de prejudecati, gata sa se arunce in relatii diverse, din dorinta de a capata o intelegere mai inalta a iubirii. Scopul sublim este reprezentat de evolutia emotionala si spirituala, trecerea de la relatia fizica si senzuala, la o relatie intelectuala si spirituala. Femeia cu Venus in Sagetator nu poate ramane intr-o relatie care stagneaza, care nu o ajuta sa evolueze. Daca a ajuns sa puna capat unei relatii, fiind sigur ca nu se va mai uita niciodata inapoi. Pentru ea, trecutul e trecut, ceva mort si ingropat. Venus in Capricorn - iubita conservatoare Capricornul are obiective practice, concrete, ceea ce o forteaza pe Venus sa-si acordeze vibratia si sa caute relatii pe masura. In acest semn de Pamant, ultra-conservator si fixist in gandire, zeita Venus isi cenzureaza manifestarile afective si devine interesata de acesendiunea pe scara sociala. Femeia cu Venus in Capricorn afiseaza o atitudinea rece, interesata, parca lipsita de sentimente. Se detaseaze foarte usor emotional, manata de ambitiile sociale. E plina de prejudecati si refuza sa se asocieze cu cei pe care ii considera inferiori, din punct de vedere social. Desi poseda o mare disponibilitate pentru afectiune si romantism, prefera sa se concentreze pe scopuri practice. Este traditionalista si se simte cel mai confortabil in sanul familiei. Va refuza invitatii la petreceri zgomotoasa, preferand sa-si faca popcorn acasa si sa se uite la un film cu iubitul. Venus in Varsator - iubita altruista Venus in Varsator estelibertina, creativa, independenta, nonconformistasi lipsita de gelozie.E capabila sa iubeasca fara resentimente si posesivitate. Urmareste sa-ti fie nu doar iubita, ci si cea mai buna prietena. Femeia cu Venus in Varsator pune libertatea proprie pe primul loc. Daca o sufoci, se va rupe brisc de tine, caci nu suporta niciun fel de constrangere. O atrag experimentele relationale neobisnuite si persoanele cu idei indraznete si nastrusnice. Ea, cumva, e de pe alta planeta, n-o poti prinde in tipare. O tacanita altruista, cu care poti avea o relatie neconventionala, daca asta cauti. Daca vrei insa o relatie clasica, mai bine o lasi cu nebuniile ei si iti cauti o partenere mai cu picioarele pe pamant. Venus in Pesti -iubita visatoare In acest semn profund emotional, Venus e sentimentala pana la Dumnezeu si inapoi. Nativii cu Venus in Pesti cauta iubirea mistica, iar relatiile lor sunt framintate, intense, marcate de sentimente contradictorii. Femeia cu Venus in Pesti este imaginativa, visatoare si profund spirituala, gata sa se sacrifice in iubire. Pare cu capul in nori, conectata ba cu ingerii, ba cu demonii. In realitate, sentimentele unei astfel de femei sunt extrem de profunde si e bine sa nu te joci cu sufletul ei. Cand sufera, sufera pentru intreaga planeta. Profund empatia, compasiunea si puterea ta de iertare pare sa nu cunoasca limite. Iubeste discret si total, fara sa-ti ceara prea multe, decat poate doar sa fie cu tine din cand in cand, si asta daca nu te oboseste prea tare. O astfel de femeie nutreste iubire in forma cea mai desavarsita. Rezervele si modalitatile ei de a se darui sunt practic inepuizabile. Daca a decis ca tu esti alesul inimii ei si meriti, merge cu tine pana in panzele albe.