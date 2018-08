Avocat, învinuit de trafic de copii. A adăpostit în apartamentul său o minoră, care a fost exploatată sexual// VIDEO

09:10

Un poliţist, care acum un an, împreună cu doi consăteni, au abuzat sexual o minoră la Orhei, şi-a aflat sentinţa. Procuratura raionului Orhei i-a demonstrat vinovăţia, acesta fiind condamnat la 5 ani închisoare, cu executare, pentru viol. Pe un alt capăt de acuzare, înaintat de procurori – complicitate la comiterea violului, magistraţii l-au achitat. Procurorii […]