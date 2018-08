ONG-urile vor avea ceva de lucru: Guvernul alocă 10 milioane de lei pentru expertizarea și evaluarea politicilor publice

08:15

TAUR JOI 2 AUGUST Un prim pas spre a ti se recunoaste valoarea in fata celorlalti e sa faci tu, mai intai, acele schimbari care se cer facute pentru a deveni mai bun. Fii pregatit sa accepti din mers sfaturile care ti se ofera pe gratis, pentru ca nu vin nici sub forma de pedeapsa, nici sub forma de acuze, ci cel care ti le ofera tine la tine si doreste sa faci modificarile cele mai bune in viata ta. Vei fi mandru de tine, ca atare lupta cu binecunoscutul tau conservatorism combinat cu teama de schimbare si incepe sa te remodelezi putin cate putin pana ajungi la nivelul care sa te incante pe deplin. Nu te multumi cu mediocritatea confortabila: poti mai mult! GEMENI JOI 2 AUGUST Opreste-te din mers daca vezi ca toate elementele din jur par a evolua exact invers decat ai dori tu. Primesti suficiente avertismente ca sensul ales nu duce acolo unde vrei: frane, refuzuri, obstacole, amanari, toate acestea ar trebui sa te puna pe ganduri. Cand nimic nu inainteaza, e mai degraba un semn ca nu mergi in directia cea buna si ar fi bine sa cauti un plan de rezerva. Nu ai nici un spor cand vezi ca nimeni nu te sustine in ceea ce faci, cand vezi in ochii tuturor indoiala si neincredere, deci gandeste-te inca o data daca merita sa mai consumi energie pentru ceva ce sta pe loc de la o vreme. RAC JOI 2 AUGUST Stai si cantaresti la rece o situatie si ajungi la o singura concluzie: sa-i pui punct aici. Consideri ca nu merita sa mergi mai departe, nici sa tot cari dupa tine la nesfarsit o stare de lucruri care nu va mai aduce nimic nou, ca atare pregateste-te sa spui stop acum. De maine te vei putea detasa de toate, dar acum dedica-te unui bilant final care sa te ajute sa tragi linie: a fost bine, a fost rau? Acum poti spune mai clar pe ce nivel ai ajuns si apoi sa inchizi definitiv acel capitol, gata sa te apuci de altceva, potrivit antena3.ro. LEU JOI 2 AUGUST Orice activitate intelectuala ti se potriveste de minune, pentru ca mintea iti merge brici si vii intotdeauna cu cele mai potrivite solutii. Ai raspuns la orice intrebare, rezolvare la orice problema si informatia potrivita pentru orice situatie, ca atare multa lume te va cauta acum pentru a te intreba cate-n luna si-n stele. Poti excela in arta conversatiei sau in domenii in care cuvantul este primordial: presa, vanzari, invatamant, consultanta, pentru ca manevrezi perfect instrumentele cheie din aceste planuri: memorie buna, exprimare concisa, solutii eficiente. FECIOARĂ JOI 2 AUGUST Duci dupa tine o emotie negativa de care nu te mai poti debarasa, dar exact acest lucru te opreste din elan si nu te lasa sa treci la nivelul urmator intr-o anumita actiune. E vorba de amintiri neplacute, de erori din trecut, de vini pe care nu ti le-ai asumat asa cum se cuvine, de insatisfactii sau frustrari de demult, si le cari ca pe o ghiulea de picior care iti franeaza acum ascensiunea spre ceea ce visezi sa atingi. Este vremea sa arunci o privire inapoi cu realism si responsabilitate pentru a repara acel punct sensibil. Dupa ce-l vei sterge de pe lista ta de restante, te vei simti deodata eliberat de un stres si vei vedea ca lucrurile pot merge din ce in ce mai bine. BALANȚĂ JOI 2 AUGUST Daca un drum s-a blocat, nu sta pe loc plangandu-ti de mila, ci aduna-te imediat pentru a schimba macazul din mers. Ai un plan de rezerva la tine care se potriveste perfect situatiei de fata, ca atare poti oricand transforma un esec intr-o noua provocare si un capat de drum intr-un nou inceput. Nu conteaza ca totul se destrama pe moment sub ochii tai, ci cel mai important e faptul ca ai o alternativa de care trebuie sa profiti imediat, fara sa mai lasi timpul sa treaca fara rost. Cu cat e mai rapida reactia, cu atat creste si sansa de a recupera totul! JOI 2 AUGUST Nu ai curaj sa te exprimi in voie cand te afli in preajma unor persoane mai autoritare din fire care au mereu un cuvant de spus. Desi ai avea si tu multe de comentat despre aceasta problema, te lasi prea repede coplesit de puterea celorlalti de convingere si renunti la propriile pareri doar pentru a le face lor pe plac. A accepta tacit pozitia altuia care e cu ceva mai presus de tine nu e in avantajul tau, pentru ca lasi impresia ca poti fi usor de invins sau de condus si ca nu ai personalitate. Ridica-te si spune ce gandesti, lasand timiditatea la o parte. SĂGETĂTOR JOI 2 AUGUST Exista o miza motivanta in joc si te implici si tu in aceasta competitie cu multa pasiune. Vrei si tu sa pui mana pe acel premiu de aceea nu poti pierde nicio clipa fara sa faci ceva in acest sens. Ai concurenti puternici, sa nu crezi ca e usor sa ajungi la rezultatele visate, dar detii toate resursele unui succes deplin. Ai si ambitie, si forta de convingere, si dorinta de a demonstra de ce esti in stare, ca atare te implici in lupta pentru suprematie constient de greutatile inerente de pe parcurs. Esti foarte aproape de victorie! CAPRICORN JOI 2 AUGUST Atitudinea optimista pe care o abordezi se va dovedi a fi cea mai buna alegere, ca atare uita de spiritul tau critic caracteristic si incepe sa vezi lucrurile intr-o lumina favorabila. Spune da la tot ce ti se ofera, nu fugi nici de provocare, nici de noutate, pentru ca nici nu stii de unde sare iepurele! Cele mai bune lucruri vin din directii complet nebanuite si, daca tu le refuzi din start printr-o atitudine inchisa si suspicioasa, practic lasi sansele sa treaca pe langa tine. Trebuie sa fii pe faza, pentru ca se iveste ceva atat de bun la care e nevoie sa spui foarte repede: accept! VĂRSĂTOR JOI 2 AUGUST Ai reale motive de veselie, de parca ar sosi din mai multe directii doar vesti bune. Zambetul nu te paraseste nicio clipa pe parcursul zilei, descoperind ce bine merg lucrurile, chiar si cele mai complicate, atunci cand reusesti sa-ti mentii acest tonus pozitiv si optimismul ca totul va fi bine. Aproape ca invarti pe degete orice motiv care, altadata, te-ar fi stresat la culme, pentru ca uneori lucrurile revin la normal mult mai usor cu un dram de umor sau ironie. Glumeste pe seama provocarilor banale ale zilei, pentru ca nu au nicio putere atunci cand le iei peste picior. Esti convins ca totul merge in directia cea buna, deci de ce sa nu zambesti? PEȘTI JOI 2 AUGUST Primesti o veste despre niste evenimente viitoare, dar nu-ti place deloc ce auzi. Sunt vesti cam triste, pesimiste, de care nu te poti agata cu nici un chip, pentru ca iti taie complet orice speranta. Se poate face ceva pentru a evita acea situatie neplacuta, si cum primesti vestea din timp, poti interveni cu precautie in asa fel incat sa ocolesti ghinionul. Ca atare chiar si in fata vestii proaste, tu tot reusesti sa iti aduni repede gandurile ca sa mergi mai departe.