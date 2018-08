În atenția șoferilor: Traficul rutier pe str. 31 August va fi suspendat timp de o lună. Vezi pe ce segment

14:45

E vorba de aproape jumătate dintre bărbaţi (45 %) şi de una din patru femei (26 %). Infidelitatea a avut o frecvenţa maximă la cei de 18-30 de ani şi a fost menţionată mai puţin frecvent la cei cu vârste de peste 30 de ani. Acestea sunt rezultatele unui sondaj online, ce a urmărit mai multe aspecte ce ţin de infidelitate şi impulsivitate, motive pentru care se apelează frecvent la terapia de cuplu. În acest studiu, realizat de www.sex-psi.ro, motivaţiile infidelităţii au fost grupate în 4 categorii: • Impulsul erotic, evaluat prin afirmaţiile: nu am putut să rezist atracţiei erotice ce o simţeam + nu am putut să-i rezist persoanei, ce era foarte insistenţă în avansurile sexuale + interacţiunea sexuală în cuplu era nesatisfăcătoare; • Deficienţele de comunicare, apreciere & respect reciproc, ce au inclus opţiunile: nu mai comunicăm corespunzător + m-am simţit neapreciat(a) + am simţit că nu mă respectă suficient; • Lipsa percepţiei iubirii şi absenţa ‘persoanei potrivite’ în cuplu, ce a fost exprimată prin alegerea uneia din următoarele variante: nu îmi arată suficientă afecţiune + am vrut să-mi dovedesc că sunt încă dorit(a) + mi-am dorit o persoană cu care să mă potrivesc mai bine; • Răzbunarea în urma unei infidelităţi sau ca urmare a unei supărări, exprimată prin opţiunile: pe moment eram supărat(ă) şi am vrut să mă răzbun + m-a înşelat şi el/ea. Cel mai frecvent motiv pentru care femeile îşi înşeală partenerul e reprezentat de deficienţele de comunicare, apreciere şi respect reciproc. Mai mult de jumătate dintre femei au ales acest motiv ca sursă de infidelitate. Apare chiar mai frecvent decât percepţia lipsei afecţiunii şi a ‘bărbatului potrivit’. Mai puţin de patru din zece femei infidele menţionează imboldul sexual ca motiv al înşelării încrederii partenerului. La 18-30 de ani atinge cote ridicate infidelitatea feminină ca ‘răzbunare’ în urmă unei ‘supărări’ sau a unei infidelităţi prealabile a partenerului de cuplu. De fapt, 9 din 10 persoanele infidele ce au ales ‘răzbunarea’ ca motiv sunt femei, trei sferturi având sub 30 de ani. Per ansamblu, mai mult de şase din zece bărbaţi infideli menţionează imboldul sexual ca motiv al înşelării încrederii partenerei. Dar cedarea în faţa libidoului e cel mai frecvent motiv de infidelitate doar pentru bărbaţii de peste 30 de ani. La cei sub 30 de ani, lipsa iubirii şi a ‘partenerei dorite’ pare a fi cel mai frecvent motiv al infidelităţii masculine. Şi jumătate dintre bărbaţii peste 30 de ani menţionează acest motiv ca sursă de infidelitate. Lipsa de comunicare, de apreciere şi de respect reciproc în cuplu e motiv de infidelitate şi pentru unul din trei bărbaţi. Dr. Rareş Ignat, psihoterapeut de cuplu şi psihosexolog, menţionează că, la ambele sexe, într-un top al motivaţiilor specifice ce pot sta la baza infidelităţii, pe primul loc ar fi deficienţele de comunicare în cuplu (31% dintre infideli), urmate de percepţia lipsei aprecierilor venite din partea partenerului de cuplu (30%) şi doar pe locul 3 atracţia erotică (29%). Studiul online a fost realizat în perioada martie –iulie 2017 şi a evaluat 316 răspunsuri valide, obţinute prin filtrarea datelor neconcordanţe.