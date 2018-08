Reporter cu Diana Spătărel 01 august 2018 – 19:00

16:00

Poliţistul din Orhei, care acum un an, a violat o minoră, a fost condamnat la cinci ani de puşcărie cu executare. Procurorii au stabilit că inculpatul a invitat adolescenta, în vârstă de 16 ani, la o întâlnire, iar sub pretextul că are de examinat un dosar, a dus fata la Inspectoratul de Poliţie, unde a […] Post-ul Poliţistul din Orhei, care acum un an, a violat o minoră, a fost condamnat la cinci ani de puşcărie apare prima dată în CANAL 2.