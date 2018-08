(foto) Xenia Deli a născut. Micuța Anastasia a experimentat prima ședință foto

16:45

Pagina oficială a serialului a anunțat că premiera noului sezon al serialului The Man in the High Castle va avea loc la 5 octombrie 2018. În același timp a fost confirmat și sezonul 4 al serialului, făcând cel mai de succes serial al celor de la Amazon. Articolul (video) Premiera celui de-al treilea sezon de „The Man in the High Castle” va avea loc la 5 octombrie 2018 apare prima dată în #diez.