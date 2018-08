Fără tocuri, în stil sporty chic! Schimbare de look pentru Kătălina Rusu

11:00

Am profitat de vremea frumoasă de afară și am mers la piscina Villa Gray, alături de interpreta Kătălina Rusu, unde am descusut-o de secrete și am făcut baie de soare. ... Kătălina Rusu: „Sunt o femeie fericită! Am alături o persoană care mă iubește, mă susține și mă valorifică!"