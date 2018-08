Ciorbă de dovlecei cu iaurt. O reţetă delicioasă de vară!

18:50

Un bărbat din Canada, în vârstă de 24 de ani, a fost revoltat de suma mare de bani cerută de o companie de asigurări auto și s-a decis să-și schimbe sexul pentru a obține o reducere. Tânărul din Alberta, Canada, a publicat certificatul de asigurare pe Reddit, în luna aprilie, arătând că schimbarea sexului l-a făcut să salveze 1,100 de dolari americani pe an. 'Am găsit o portiță și am profitat', a spus bărbatul pe care presa canadiană îl numește 'David', potrivit Daily Mail. 'Sunt bărbat 100%. Legal, însă, sunt femeie', a mai precizat tânărul. La începutul anului, David și-a achiziționat un Chevrolet Cruze și a fost nevoit să-și cumpere o asigurare. Când a contactat compania de asigurări, i s-a cerut 4.517 dolari, având în vedere că a avut un mic accident și câteva amenzi pentru viteză. 'Am întrebat de curiozitate cât m-ar costa asiugrarea dacă aș fi femeie. Brokerul mi-a spus că m-ar costa 3.423 de dolari', a spus bărbatul. În Canada și SUA, șoferii bărbați, sub 25 de ani, trebuie să plătească mai mult decât femeile pentru că, statistic, ar putea fi implicați mai des în accidente. David a considerat că este discriminat și i-a cerut broker-ului să-i schimbe sexul pe hârtie, dar cererea lui a fost respinsă. Ulterior, David a decis să-și schimbe sexul legal la Guvernul Alberta. El a obținut un nou certificat de naștere și un nou permis auto, care îl arătau drept femeie. Pentru a reușit acest lucru, el a obținut o scrisoare de la un doctor în care se precizează că David se identifică drept femeie. La început, David credea că trebuie să fie spus unei operații de schimbare de sex, dar după a aflat că tot ce trebuia să facă e să-i spună psihologului că vrea să-și schimbe sexul. După ce a întocmit toate actele, David a primit pe email certificatul de naștere, în care sexul lui era schimbat. 'Eram șocat, dar și ușurat. Simțeam că înving sistemul. Am simțit că am câștigat', a precizat tânărul. David a reușit apoi să obțină un preț mai bun la asigurare. Gestul a stârnit revolta comunității LGBT din Canada, iar un oficial din Alberta a susținut că David poate primi până la 14 ani de închisoare pentru fapta sa.