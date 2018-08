Transferuri mai multe, dar și numărul populației cu intenția de emigrare mai mare

13:30

Tinerii cu vârsta între 18-35 ani din Republica Moldova, care vor să se lanseze în domeniul afacerilor, sunt invitați să aplice la Proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth” (JOBS4Youth), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). JOBS4Youth este primul proiect destinat tinerilor din Republica Moldova și Ucraina care are ca … Articolul ODIMM invită tinerii să aplice la Proiectul JOBS4Youth apare prima dată în EDUFIN.MD.