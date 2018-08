Și-a omorât amicul de pahar: Un bărbat din Ungheni, REȚINUT

12:45

Conform cercetarilor stiintifice, exista 5 motive principale pentru care femeile prefera barbatii cu barba si mustata: Femeile prefer barba in locul mustatii Conform unui sondaj de peste 2500 femei peste 60% dintre acestea au spus ca prefera barbatii cu par facial. Din 1500 de femei, sondajul a aratat ca acestea prefera barba in locul mustatii. Doar 6,44% din acestea prefera barbatii doar cu mustata, 43,27% prefer barbatii doar cu barba iar majoritatea, de 50,29% prefer barbatii ce au si barba si mustata, potrivit elle.ro. Barbatii cu barba par mai seriosi in relatii Conform unul studiu realizat de “Journal of Evolutionary Behaviour“, femeile au fost impartite in 3 grupuri. Fiecarui grup i-au fost aratate poze cu barbate in diferite faze ale cresterii barbii. Celor 3 grupuri li s-au aratat poze cu barbati fara pic de barba, barbati cu putina barba(aproximativ 5 zile de crestere), barbati cu barba dupa aproximativ 10 zile de crestere si barbati cu barba mare. Conform parerilor femeilor, barbatii cu barba de 5 zile te duc cu gandul la barbate “de o aventuraa de o noapte”, barbatii cu barba de 10 zile nefiind foarte departe. Femeile considera ca barbatii cu barba mare lasa impresia de maturitate, de faptul ca sunt capabili sa mentina o relatie serioasa si mai tarziu sa intemeieze o familie. Parul facial semnifica masculinitatea Cu toate ca lungimile diferite de barba aduc pareri diferite in randul femeilor, parul facial transmite un “vibe” masculin. Alt studio publicat in 2016 in “ Journal of Evolutionary Biology “ afirma faptul ca femeile considera ca barbatii cu par facila nu au doar un plus de masculinitate, ci sunt si mai increzatori in sine, mai harnici, mai generosi si mai sinceri decat barbatii ce nu au par facial. Lungimea barbii conteaza Conform studiului prezentat mai sus, lungimea barbii poate spune multe despre un baiat. Din ceea ce scrie in Medical Daily, cercetatorii de la Universitatea din North Wales, Australia, au intrebat 351 femei si 177 barbati heterosexuali sa voteze fiecare stadiu de crestere al barbii pentru “ atractivitate, masculinitate, sanatate si potential de parinte “ . Interesant, barbatii cu barba crescuta de 10 zile au fost votati ca fiind cei mai atractivi, pec and barbatii cu barba crescuta de 5 zile au obtinut cel mai mic scor la toate categoriile, atat din partea femeilor cat si a barbatilor. Barbatii cu barba au stofa de tati buni Intrucat barbatii cu barba au inconstient (sau constient) cea mai ridicat “vibe“ masculin, nu e de mirare faptul ca au, de asemenea, stofa de tatici buni. Un studio din “Evolution & Human Behaviour“ arata ca femeile sunt mai predispuse la a considera un barbat cu barba ca fiind un tatic mult mai bun decat unul fara barba, de asemenea considera ca are un aer protector si este dispus sa investeasca in iubirea si educatia copiilor sai.