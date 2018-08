Polițistul care a violat o minoră la Orhei, a fost condamnat la cinci ani de închisoare

16:40

FLIR Systems, companie cu reputaţie în domeniul sistemelor de termoviziune, anunţă o nouă versiune mai performantă şi mai ieftină a accesoriului FLIR ONE. FLIR ONE Pro LT este disponibil în versiune iOS, Micro-USB şi USB C. Dispozitivul se conectează direct la portul de date, transformând telefonul mobil într-o veritabilă cameră video cu termoviziune, ce detectează […] Articolul O inovaţie poate transformă telefonul mobil în cameră video cu termoviziune apare prima dată în Cotidianul.MD.