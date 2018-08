VIDEO// Cum va arăta iPhone X Plus, smartphone-ul APPLE cu ecran imens

17:00

Oficialii Federaţiei României de Fotbal au vorbit despre demersurile pe care le-au făcut pentru convingerea fotbalistului din Republica Moldova de a obţine cetăţenia română pentru a putea să joace pentru loturile naţionale ale FRF-ului. Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al forului condus de Răzvan Burleanu, ne-a declarat de unde şi cum au pornit discuţiile pentru naturalizarea lui Virgiliu Postolachi. “Noi îl avem în faşă pe acest jucător de peste un an şi jumătate, iar artizanul acestor demersuri, dar şi omul care l-a descoperit este directorul departamentului nostru de scouting din FRF, Gheorghiţă Geolgău. Omul ăsta şi-a făcut treaba ca la carte. El ne-a vorbit pentru prima dată despre acest jucător şi este corect să luaţi legătura cu el şi să vă dea el mai multe detalii. Eu pot să vă spun că avem încredere deplină în Geolgău şi mergem pe mâna lui. El s-a deplasat la Paris şi l-a urmărit live pe acest jucător. Este un atacant foarte bun. Are 1.88 metri şi calităţi foarte bune”, a spus Stoichiţă. Geolgău, omul care l-a descoperit pe Virgiliu Postolachi, a crezut în primă fază că fotbalistul franco-moldovean de la PSG este român Departamentul nostru de scouting are date pentru aproximativ 2.500 de jucători români care evoluează în străinătate. Însă, la început, ca să fiu foarte sincer, noi nu am ştiut că Postolachi nu este român. Ulterior am aflat că este din Republica Moldova şi am decis să îi propunem naturalizarea după ce l-am monitorizat cu mare atenţie. „În septembrie 2017 m-am deplasat la Paris, aflasem că el o să joace în meciul Youth League dintre PSG şi Anderlecht, iar cu o seară înainte am discutat cu tatăl său şi cu băiatul. Am discutat chiar şi cu şeful centrului de copii şi juniori de la PSG. Pe tatăl lui Virgiliu l-am informat despre intenţia FRF, iar el a fost de acord. Bine, monitorizarea noastră faţă de evoluţiile lui Virgiliu a continuat în permanenţă”, comentează Geolgău. Bunicii lui Postolachi au avut paşaport românesc „După ce i-am convins să accepte naturalizarea, Virgiliu şi tatăl său au venit la Bucureşti prin aprilie 2018 şi au făcut la Ministerul de Externe demersurile pentru obţinerea cetăţeniei române. El are un avantaj că bunicii săi au avut paşaport românesc, iar acest lucru contează foarte mult, deoarece birocraţia pentru obţinerea cetăţeniei nu o să dureze aşa de mult. Sperăm că până în septembrie Virgiliu va obţine cetăţenia română, deoarece vrem să îl folosim pe acest jucător în preliminariile naţionalei U 19. Dar datorită valorii sale Postolachi poate să fie selecţionat şi la alte loturi naţionale. Țelul nostru este ca, într-o zi, Postolachi să ajungă la naţionala mare a României. La PSG el este coleg de generaţie, dar şi prieten foarte bun cu băiatul lui George Weah. Pentru noi Virgiliu a refuzat deja de trei ori convocările la naţionala mare a Moldovei”, a precizat Geolgău. Cine este Virgiliu Postolachi, copilul-minune de la PSG? Moldoveanul de 18 ani va fi naturalizat român! Postolachi, a marcat golul victoriei în meciul amical PSG - Atletico Madrid, 3-2, disputat la Kallang, în Singapore, în International Champions Cup. Postolachi, coleg cu Neymar, Mbappe, Cavani și celelalte staruri de la Paris, este un atacant născut la Edineț, Republica Moldova, în 17 martie 2000. El a semnat un contract cu PSG la începutul lunii iulie. Din septembrie, Postolachi ar putea fi eligibil pentru echipa națională a României! În aprilie, la o lună după ce a devenit major, Virgiliu a venit la București pentru a începe demersurile de redobândire a cetățeniei române. Postolachi, din 2013 la academia lui PSG, a jucat mai întâi pentru echipa Under 17 (de două ori campion național, iar în timpul sezonului trecut a fost promovat la Under 19. La începutul lunii iulie, șefii grupării pariziene i-au oferit un contract de profesionist valabil până la data de 30 iunie 2021. La prezentarea oficială atacantul a pozat alături de fostul jucător al lui PSG, Maxwell. „Acesta a fost scopul vieții mele – să semnez primul contact profesionist cu clubul Paris Saint-Germain. Sunt foarte mândru că am reușit să fac acest lucru. Acum urmează cel mai dificil lucru. Eu trebuie să continui să muncesc la antrenamente pentru a juca la cel mai înalt nivel. Am avut posibilitatea să mă antrenez de câteva ori în sezonul precedent cu grupul de jucători profesioniști ai clubului și iată de ce intenționez să revin la ei, pentru că nu există un lucru mai plăcut decât cel de a munci cu cei mai buni fotbaliști din lume, pentru a progresa”, a declarat fotbalistul. Postolachi a marcat primul gol la PSG, în minutul 68 al amicalulului contra celor de la Chambly (2-4), la două săptămâni după ce a semnat un contract până în 2021 cu gruparea din Paris. Fusese și meciul de debut pentru Gianluigi Buffon la PSG. Tânărul atacant debutase în amicalul contra celor de la Sainte-Genevieve, în care campioana Franţei s-a impus cu 1-0. Atunci a purtat numărul 15, contra lui Atletico a avut 37. Presa internaţională îl elogiază pe Virgiliu Postolachi, mldoveanul de 18 ani! Ce titrează L'Equipe şi France Football după eurogolul din partida cu Atletico Madrid Presa internaţională n-a trecut cu vederea reuşita lui Virgiliu Postolachi din meciul cu Atletico Madrid. Desemnat jucătorului meciului de la International Champions Cup, atacantul moldovean pe care FRF încearcă să-l naturalizeze a fost ridicat în slăvit de publicaţii precum The Sun sau L'Equipe. The Sun: "Magnifique. PSG - Atletico Madrid 3-2: Virgiliu Postolachi a marcat un gol uluitor în ultimele momente după o execuţie frenetică." Eurosport: "Reuşita din final a lui Virgiliu Postolachi a propulsat PSG peste Atletico Madrid" L'Equipe: "Virgiliu Postolachi a adus victoria lui PSG în meciul cu Atletico Madrid" France Football: "Partida se îndrepta spre loviturile de departajare, când tânărul atacant Virgiliu Postolachi a aşezat balonul în plasa laterală" PSG a învins Atletico Madrid la International Champions Cup, scor 3-2, graţie unui gol marcat de Virgiliu Postolachi, legitimat la campioana Franţei. Nkunku a deschis scorul pentru PSG în minutul 32. Diaby a majorat avantajul francezilor în minutul 71, când a înscris din pasa lui Weah Jr. Atletico a revenit incredibil în ultimul sfert de oră, reuşind să egaleze după reuşita lui Mollejo şi autogolul lui Bernede. Postolachi a ieşit la rampă în minutul 90+2, când a primit de la Bahebeck, s-a întors cu faţa spre poartă şi l-a învins pe Adan cu un şut plasat excelent la colţul lung. Amintim că, în precedentele două confruntări din cadrul turneului amical International Champions Cup, PSG a fost învinsă de Bayern, scor 3-1, și de Arsenal, scor 5-1. Partida cu Atletico a fost ultima a parizienilor înainte de duelul cu AS Monaco pentru Supercupa Franței (4 august).