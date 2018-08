Scene de panică în India. O tribună s-a prăbuşit sub greutatea spectatorilor (VIDEO)

07:30

România nu se va uni cu Republica Moldova, nu are de ce să se unească cu Republica Moldova, nu merită costurile unei uniri cu Republica Moldova, transmite medianews.md cu referire la telegraph.md. Cred că primii interesați de o astfel de aventură politică și economică, cum este unirea cu Moldova, ar fi rușii. Pentru că o improbabilă unire cu Moldova ar destabiliza România, ar duce la ieșirea acesteia din UE și din NATO, la prăbușirea ei economică și practic la o criză în Balcani din care doar Rusia ar avea, pragmatic, de ce să profite. Unirea cu Republica Moldova este însă, din fericire, imposibilă, din mai multe motive. 1. Republica Moldova și cetățenii săi nu doresc unirea cu România. Procentul unioniștilor este unul scăzut, fluctuând între 10 și 25 % din societate, în funcție de optimismul sau pesimismul cercetărilor sociologice. La alegerile de dincolo de Prut, unioniștii obțin însă procente mediocre. În România, mulți se iluzionează că pro-europenii ar fi și pro-unire. E o iluzie de-a noastră, care a făcut ca români decenți, creștini, patrioți, să o susțină pe doamna Maia Sandu, de exemplu, pentru candidatura la funcția de președinte al Moldovei. 2. România este membru al Uniunii Europene și al NATO. Acest lucru face ca România să nu își poată modifica granițele. Pur și simplu, intrând în UE și în NATO, am recunoscut actualele frontiere și am renunțat la orice pretenție teritorială de la vecini. Desigur, după rețeta Băsescu, putem spera că Republica Moldova va deveni stat membru UE și NATO și așa vom reuși să ajungem la un soi de unire. Însă Moldova este un stat eșuat, este cea mai săracă țară din Europa, la ani distanță chiar față de România. i nu are potențial de relansare: nu are resurse, nu are industrie, nu mai are nici măcar resursă umană (majoritatea celor care au putut pleca, au plecat deja). 3. România nu și-ar putea permite să plătească costul economic al acestei uniri. Gândiți-vă ce ar însemna doar plata pensiilor la standarde românești pentru basarabeni. Nu mai vorbim de infrastructură, care spre deosebire de România, unde avem probleme cu lipsa autostrăzilor, liniilor ferate modernizate care să asigure marea viteză, aeroporturilor pentru regiunile turistice, etc., este cea sovietică nemodernizată . Apoi Moldova nu are cu ce să ajute la coplata costului economic al unei uniri. Țara aceasta are vin și…bomboane Bucuria. Bună parte din supraviețuirea economică a Moldovei se datorează relațiilor cu Rusia, relații care s-ar putea încheia însă foarte repede în contextul unirii. 4. Moldova are două probleme greu de rezolvat: problema hard a Transnistriei și problema soft a Comratului. Dacă Transnistria ar putea fi încurajată să își recunoască independența, Comratul ar duce inevitabil, în cazul unirii, la ….federalizarea României. 5.Moldova e foarte diferită. Gândiți-vă că bună parte din Republica Moldova este rusofonă. Mai ales cea urbană. Apoi gândiți-vă la faptul că basarabenii sunt creștin ortodocși pe stil vechi, mai apropiați de spiritualitatea rusă decât de cea română. Majoritatea basarabenilor sunt ortodocși în comuniune cu Moscova. Mitropolia Basarabiei, o încercare a Patriarhiei române de a recupera influența canonică în Republica Moldova, este cu toată pomparea de fonduri venită dinspre România, cu toate eforturile Bucureștiului, un eșec i un eșec regretabil, care a provocat mai multă lipsă de unitate. Deci ar trebui să fim realiști, mai ales acum, în anul centenarului Unirii și să vedem nu atât cum am putea să reînviem iluziile României Mari ci cum putem face o Românie cu adevărat mare din țara noastră, pe care o avem acum, țară în care pot să vină și să ne ajute și frații basarabeni care, dobândind cetățenie română, dobândesc astfel și o nouă patrie. Patriotismul autentic presupune realism.