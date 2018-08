Tatăl fotbalistului Virgiliu Postolachi a anunțat că fiul său vrea să joace pentru România

16:15

Festivalul Untold, care va aduce pe scenele amenajate nume mari din industria muzicală, precum Black Eyed Peas, The Prodigy, The Chainsmokers, Armin Van Buuren, Tiesto, Tujamo, Afrojack şi mulţi alţii, începând cu ziua de joi, 2 august, vine cu mai multe noutăţi pentru ediţia de anul acesta. Articolul În acest an poți urmări concertele de pe scena principală a Festivalului Untold live pe Youtube apare prima dată în #diez.