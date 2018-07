VIDEO // Grecia, devastată de incendii. 91 morți, sute de persoane dispărute

09:10

Republica Moldova rămâne fără oameni. De la an la an, tot mai mulți moldoveni intenționează să părăsească statul. În 2018 procentul celor care iau calea străinătății a crescut cu 25%, asta înseamnă că fiecare al cincilea cetățean al Republicii Moldova își propune să plece în următoarele 6 luni. Fiecare al cincilea moldovean intenționează să plece ...read more → Articolul VIDEO // Tot mai mulți moldoveni intenționează să părăsească statul în următoarele 6 luni apare prima dată în 10TV.