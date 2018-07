Video! Copaci doborâți.Străzi inundate și deconectări de energie electrică la Hâncești

13:01

11 vizualizări Primarul municipiului Hâncești Alexandru Botnari, a confirmat pentru HN24 că va pune la dispoziție 3 autocare Gratis !... The post Cine dorește ? Hai la Meci ! 3 autocare Gratis pentru meciul FC Petrocub – NK Osijek appeared first on Hîncești 24 Online.